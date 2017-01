POL-GI: Pressemeldungen vom 18.01.2016: Mit 3,42 Promille unterwegs - Frau attackiert

Gießen (ots) - Gießen: Mit 3,42 Promille erwischt

Mit zur Blutentnahme musste ein 49 - Jähriger aus Gießen am Dienstagabend. Der Mann war offenbar betrunken mit seinem PKW in der Grünberger Straße unterwegs. Ein erster Test ergab einen Wert von 3,42 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 49 - Jährige angegriffen und verletzt - Täter offenbar an der Hand verletzt

Bei einem brutalen Angriff auf eine 49-Jährige am Sonntag, gegen 06.15 Uhr, auf der Walltorstraße hat sich der Täter sehr wahrscheinlich an der Hand verletzt. Auch aufgrund dieses Hinweises erhofft sich die mit dem Fall befasste Gießener Kriminalpolizei, den Mann aufgrund von Zeugen zu fassen. Die 49 - Jährige war nach ihrer Nachtschicht zu Fuß nach Hause unterwegs, als sie gegen 06.15 Uhr sehr wahrscheinlich von einem Unbekannten schon zu Fuß verfolgt wurde. Offensichtlich lief der Mann ihr bis in die Walltorstraße nach. Als die Frau ihr Handy in die Hand nahm, griff der Unbekannte se von hinten an. Offenbar versuchte er ihr den Mund zu zuhalten und si zu umklammern. Um sich zu befreien, biss sie dem Unbekannten in die Hand. Dabei griff er ihr in den Mund und riss zwei Zähne aus. Als die Frau schreien konnte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Frau musste sich danach in ärztliche Behandlung begeben und konnte aufgrund ihres Gesundheitszustandes die Polizei erst am Dienstag verständigen. Der Täter soll eine ovale Gesichtsform haben und dürfte an der Hand eine Verletzung aufweisen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Die Tat dürfte sich in Höhe eines Irish Pubs zugetragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: BMW entwendet

In der Marburger Straße haben Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag einen schwarzen BMW Kombi der 3 er Serie entwendet. Das Auto stand, nicht zugelassen, auf einem Gelände eines Autohandels. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in ein Altenwohnheim

Ohne Beute mussten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag den Rückweg wieder antreten. Die Unbekannten hatten sich offenbar in ein Altenheim in der Grünberger Straße geschlichen und dort in der Cafeteria eine Tür aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Farbspritzmaschine entwendet

Von einer Baustelle in der Rodheimer Straße haben Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch eine Farbspritzmaschine im Wert von 5.000 Euro entwendet. Die Maschine stand auf einer Baustelle und war mit einer Kette gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Luft aus Reifen gelassen

Im Brandweg in Klein-Linden hat ein Unbekannter am Dienstagabend an mehreren reifen die Luft herausgelassen. Betroffen davon waren offensichtlich drei Fahrzeuge. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Einbruch in Wohnhaus

Mit Bargeld und Schmuck verschwanden Unbekannte am Dienstag, zwischen 16.45 und 20.50 Uhr, aus einem Wohnhaus in der Bergstraße in Großen-Buseck. Die Unbekannten hatten ein Fenster aufgebrochen und Zimmer durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Beide Kennzeichen weg

Die beiden Kennzeichen GI-EL 841 wurden in der Nacht zum Mittwoch in der Nelkenstraße in Großen-Buseck entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Silberfarbener Skoda beschädigt

An mehreren Stellen kann sich zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in Gießen eine Unfallflucht zugetragen haben. Dabei wurde ein silberfarbener Skoda an der linken Seite beschädigt. Die Kosten dürften sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Am Sonntag, ab 18.00 Uhr, stand der PKW in der Roosevelt Straße, Höhe der Haus-Nr. 6, sowie am Montag, zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr in der Rödgener Straße, auf dem Parkplatz der dortigen Schule. Zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr in der Gaffkystraße, in der ersten Etage des Besucherparkhauses des Uniklinikums und anschließend wieder bis ca. 17:00 Uhr in der Rödgener Straße auf dem Schulparkplatz. Hinweise erbittet die Polizei Gießen unter 0641/7006-0.

Gießen: VW Up beschädigt

Der gesamte Außenspiegel wurde am Montagmorgen bei einem VW, der in der Philosophenstraße geparkt war, abgerissen. Offenbar war ein Fahrzeig im Vorbeifahren gegen das Auto gekommen und danach geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell