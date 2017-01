POL-GI: Pressemeldung vom 17.01.2017: Autofahrer gefährdet Fußgänger - Taschendiebe beobachten und rempeln - Brüderliche Schläge

Gießen (ots) - Gießen: Offenbar Fußgänger gefährdet

In der Neuen Bäue hat ein Autofahrer am Sonntag, gegen 16.45 Uhr, im Bereich eines Schnellrestaurants offensichtlich gleich mehrere Fußgänger durch seine Fahrweise gefährdet. Zunächst musste dieser PKW in Höhe eines Fußgängerweges eine Vollbremsung hinlegen, um einen Fußgänger nicht zu verletzen. Anschließend fuhr dieses Auto teils auf den Bürgersteig und gefährdete dabei offensichtlich noch andere Personen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Autofahrer geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Taschendiebe beobachten und rempeln

Offenbar gezielt verfolgt und beobachtet wurde eine 19 - Jährige Schülerin am Samstagabend durch zwei Unbekannte am Gießener Bahnhof. Offenbar hatten die beiden Diebe die Frau schon ab einem Fahrkartenschalter beobachtet und dann verfolgt. Als die junge Frau in Richtung Ausgang lief, wurde sie von den Männern angerempelt und somit abgelenkt. Einer der Diebe griff dann in die mitgeführte Handtasche und stahl die Brieftasche. Beide Täter sollen etwa 20 Jahre alt sein und 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Einer von beiden trug einen breiten auffälligen helle Schal bei sich. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Festnahme nach brüderlichen Schlägen

Auf eine am Boden liegende Person hat ein Mann am Montag, gegen 19.40 Uhr, in der Marburger Straße eingeschlagen. Nachdem eine Streife auf den Angriff aufmerksam wurde, flüchtete der Schläger zunächst. Er konnte aber im Zuge der Fahndung festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der 19 - Jährige Widerstand, konnte aber von den Beamten überwältigt werden. Anschließend stellte es sich heraus, dass der 19 - Jährige zuvor seinen 22 - Jährigen Bruder schlug. Die Hintergründe sind bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Handy geraubt

In unmittelbarer Nähe des Busbahnhofs wurde ein 36 - Jähriger am Montag, gegen 18.00 Uhr, durch einen Unbekannten beraubt. Der Geschädigte hatte zunächst gutgläubig dem späteren Räuber das Handy gegeben. Der Unbekannte hatte gefragt, ob er telefonieren könne. Als er das Handy erhielt, trat er nach dem 36 - Jährigen und rannte mit dem Smartphone davon. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Playstation und großen Fernseher mitgenommen

Eher ungewöhnlich groß waren die Sachen, die Einbrecher zwischen Samstag und Dienstag aus einem Mehrfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße mitgenommen haben. Die Täter hatten unbemerkt das Treppenhaus betreten und von dort eine Wohnungstür aufgebrochen. Anschließend stahlen sie ein Fernseher, der einen Bildschirm von 55 Zoll hat, und eine Playstation. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Fußgänger leicht verletzt

Auf einem Gehweg war ein Fahrradfahrer in der Nacht zum Samstag im Wiesecker Weg unterwegs. Gegen Mitternacht wollte der Radfahrer offenbar einen Spaziergänger, der mit seinem Hund aus Richtung Marburger Straße unterwegs war, passieren. Dabei übersah der Mann offenbar die Hundeleine und riss diese mit sich. Der Fußgänger stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Radfahrer, der etwa 170 bis 175 Zentimeter groß sein und 35 bis 40 Jahre alt sein soll, fuhr einfach davon. Er soll eine dunkle Wintermütze getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht nach kurzem Gespräch

Eine etwa 35 bis 40 Jahre alte Frau ist nach einem Unfall am Montag, gegen 10.00 Uhr, in der Paul-Zipp-Straße einfach davon gefahren. Die Frau hatte mit ihrem schwarzen Opel ausgeparkt und stieß auf dem Parkplatz eines Krankenhauses gegen den PKW einer Frau aus Staufenberg. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die Unbekannte trotz eines Sachschadens von etwa 1.000 Euro einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Über Zaun geklettert

In der Amtsgerichtstraße sind Unbekannte am Freitag, zwischen 13.30 und 22.00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Die Täter waren zunächst über einen Maschendrahtzaun geklettert, um dann die Terrassentür eines Wohnhauses aufzubrechen. Aus dem Haus entwendeten die Täter eine Kassette und einen Fahrzeugbrief. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Linden: Unfallflucht nach Spurenwechsel am Gießener Südkreuz

Ein 48 - Jähriger war am Freitag, gegen 19.00 Uhr, auf dem Zubringer zur A 485 bei Linden unterwegs. Vor ihr war ein PKW unterwegs, welcher überraschend die Fahrspur wechselte und mit dem PKW des Gießeners leicht zusammenstieß. Der Verursacher fuhr dann in Richtung Marburg davon. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Davon gefahren

Am Samstag kam es gegen 20.25 Uhr entlang der Landesstraße 3047 zu einem Unfall, in dessen Folge einer der beteiligten einfach davon fuhr. Ein 31 - Jähriger aus Gießen war mit seinem Audi auf der Landesstraße aus Richtung Frankenbach in Richtung Krofdorf unterwegs, als ein unbekanntes Fahrzeug vor ihm wenden wollte. Beim Bremsvorgang auf winterlicher Straße kam der Gießener mit seinem Auto ins Rutschen. Zunächst kam das Auto gegen den unbekannten PKW und rutschte dann in den Graben. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte davon. Der 31 - Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Größerer Schaden bei Unfall in Alten-Buseck

In der Straße Am Rinnerborn kam es am vergangenen Freitag, gegen 21.45 Uhr, zu einem Unfall, bei dem ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand. Ein 18 - Jähriger war mit seinem Seat Ibiza in Richtung Großen-Buseck unterwegs, als er die Kontrolle über den PKW verlor. Der PKW des Buseckers geriet gegen einen geparkten Peugeot. Durch den heftigen Aufprall wurde der PKW des Typs 307 gegen einen Gartenzaun geschoben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Heuchelheim: Unfallflucht in der Ludwig-Rinn-Straße

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag, 05.01.2017 in der Ludwig-Rinn-Straße in Heuchelheim. Dort wurde zwischen 14.00 und 15.00 Uhr ein weißer Peugeot des Typs 208 beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug war zunächst gegen die linke Vorderseite des PKW gefahren und war dann geflüchtet. Der Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Erdkauter Weg

Ein silberfarbener Audi A4 wurde am Montag, gegen 21.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Erdkauter Weg, durch beschädigt. Offenbar wurde der Audi von einem weißen VW Polo, vermutlich einem neuerem Modell mit fremden Kennzeichen, an der linksseitigen Heckstoßstange gestreift und dadurch beschädigt. Laut Zeugenaussage handelt es sich bei dem Fahrer um eine junge Frau, die zwischen 20 und 25 Jahren alt ist, 160 cm - 170cm groß ist, eine schlanke Statur besitzt, braune überschulterlange Haare trägt, sowie mit einer Leggins bekleidet war. Die Schadensverursacherin entfernte sich unerlaubterweise vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 400,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Laubach: Unfallflucht Gemarkung in Freienseen

Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr am Montag, gegen 13.00 Uhr, mit ihrem PKW die Bundesstraße 276 in Richtung Freienseen. Ihr kam ein PKW entgegen, der dabei offenbar über die Fahrbahnmitte fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus, kollidierte dort mit der Leitplanke, verlor die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und mit ihrem PKW auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen kleinen blauen PKW gehandelt haben. Die 37-Jährige wurde bei dem Geschehen leicht verletzt. Der Schaden am PKW: Porsche Cayenne wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg gerne entgegen. Telefon: 06401-9143-0.

