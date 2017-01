POL-GI: Pressemeldungen vom 16.01.2017:

Gießen (ots) - Linden: Zigarettendiebe verursachen hohen Schaden

Mindestens zwei Täter haben am Montag, gegen 04.00 Uhr, aus einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Großen-Linden Zigaretten erbeutet. Die Unbekannten waren offensichtlich mit einem PKW vor die Tankstelle gefahren und hatten danach mit einem Gegenstand eine Glastür eingeschlagen. Dort hatten sich es auf Zigaretten und Tabakwaren abgesehen. Offensichtlich verstauten die Diebe die Sachen in größere Säcke oder Bettdeckenbezüge. Dabei richteten sie weitere Schäden an Glasregalen an. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Anschließend stiegen die Täter in das Fluchtauto und fuhren in Richtung Siemensstraße davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Vandalen auf dem Schulgelände

Zwei Personen im Alter von etwa 13 Jahren sollen auf einem Schulgelände in der Paul-Schneider-Straße am letzten Wochenende einen Schaden von etwa 1.500 Euro angerichtet haben. Offensichtlich hatten die beiden Personen am Sonntagnachmittag mehrere Türen und Fenster beschädigt. Zeugen konnten mitteilen, dass die Täter jeweils etwa 160 Zentimeter groß sind. Einer der beiden Täter soll schlank sein und eine Bomberjacke sowie eine schwarze Basecap getragen haben. Die zweite Person soll eher kräftig sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Schulcontainer

Im Kropbacher Weg sind Unbekannte am letzten Wochenende in einen Klassenraumcontainer eingebrochen. Die Unbekannten hatten mehrere Fensterscheiben aufgebrochen. Ob etwas fehlt, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 17 - Jähriger angegangen und geschlagen

Am Einkaufszentrum "Galerie Neustädter Tor" wurde ein 17 - Jähriger am Samstag, gegen 18.45 Uhr, durch mehrere Personen offenbar attackiert und verletzt. Die Täter sollen aus einer gruppe von etwa 30 Personen heraus agiert haben. Offensichtlich hatte sich die Gruppe zuvor in dem Einkaufszentrum aufgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Einen VW Golf haben Unbekannte am Montagmorgen in der Straße Am unteren Rain aufgebrochen. Die Unbekannten hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und die im Fußraum abgestellte Handtasche entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Bäckerei

Mehrere Hundert Euro haben Einbrecher am Sonntagabend aus einer Bäckerei in der Walltorstraße mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten offensichtlich unbemerkt ein Treppenhaus betreten und von dort die Tür zur Bäcker aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Laptops bei Einbruch erbeutet

Auf drei Laptops hatten es Diebe am Samstagabend in einem Wohnhaus in der Johannes-Leun-Straße in Großen-Linden abgesehen. Die Täter hatten dann offenbar einen Stuhl genommen, um mit diesem an ein höher gelegenes Fenster zu kommen. Offensichtlich war dieses Fenster nicht verschlossen. Die Unbekannten kletterten in das Haus, durchsuchten das Haus und verschwanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Mehrere Gegenstände in Quechborn mit schwarzer Farbe besprüht

Im Bereich der Industriestraße und im Laubacher Weg waren am vergangenen Wochenende Vandalen unterwegs. Die Unbekannten besprühten beispielsweise eine Hauswand oder ein Transformatorenhäuschen mit schwarzer Farbe. Der Schaden liegt bei mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Unfallflucht in der Wilhelm-Leuschner Straße

Ein schwarzer BMW 320d war zwischen dem Freitag, 19.00 Uhr, und dem Samstag, 12.30 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Wilhelm-Leuschner-Straße, auf Höhe der Hausnummer 5, in Großen-Linden abgestellt. Dort wurde der Pkw von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, das vermutlich die Wilhelm-Leuschner-Straße aus Richtung der "Alte Heerstraße" befuhr, am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro. Die Polizei in Gießen bittet unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555 um Hinweise.

Hungen: Unfallflucht zwischen Inheiden und Utphe

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr zwischen Dienstag und Freitag mit seinem Fahrzeug die Bundesstrasse aus Richtung Inheiden kommend, in Richtung Utphe. Er kam von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden an den Einrichtungen der Straßenmeisterei in Höhe von ca. 150,00 EUR. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 10. Januar, 8:00 Uhr und Freitag, 13. Januar 2017, 12:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell