POL-GI: Pressemeldungen vom 16.01.2017:

Gießen (ots) - Gießen: Nachtrag zu Messerstecherei in Diskothek - Weiter Zeugen gesucht

Am vergangenen Samstag kam es in einer Gießener Diskothek gegen 01,50 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Dabei wurde ein 18 - Jähriger mit einem Messer verletzt. Der Geschädigte erlitt zwei nicht lebensgefährliche Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Die Tatwaffe konnte durch Polizeikräfte auf der Damentoilette der Lokalität sichergestellt werden. Hintergrund des Streits war offenbar ein lapidares Wortgefecht. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 17 - Jähriger Verdächtiger ermittelt werden. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Die Polizei sucht weiter Zeugen, die Hinweise dem Vorfall geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Hungen: Person tot in der Horloff aufgefunden - Polizei sucht dringend Zeugen

Auf der Suche nach Zeugen ist die Gießener Kriminalpolizei, nachdem am Sonntagvormittag in der Horloff bei Hungen eine Leiche aufgefunden wurde. Ein Spaziergänger hatte gegen 10.00 Uhr die Person in der Nähe der Sudetenstraße im Wasser entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Leider kam für die Person jede Hilfe zu spät. Bei den eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen stellte es sich heraus, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 47 - Jährigen aus Hungen handelt. Offenbar war der Hungener am Samstagabend mit seinem schwarzen Ford Focus unterwegs. Möglicherweise hatte er in der Nacht zum Samstag im Raum Hungen eine Gaststätte oder Bekannte besucht. Die bisherigen Ermittlungen haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Um die genauen Umstände zu rekonstruieren, ist die zuständige Gießener Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen! Wer hat den 47 - Jährigen in der Nacht zum Sonntag gesehen? Wer kann mitteilen, wo sein schwarzer Ford Focus, an dem sich Gießener Kennzeichen befinden, abgestellt ist? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell