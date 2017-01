POL-GI: Pressemeldung vom 13.01.2017

Gießen (ots) - Unfallflucht im Parkhaus

Gießen: Im Parkhaus in der Gaffkystraße wurde ein Audi am Mittwoch (11.01.17) von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt. Der graue A 6 war zwischen 16.15 und 17.30 Uhr in der 3. Etage abgestellt. Vom Verursacher fehlt bisher jede Spur. Er suchte das Weite und kümmerte sich nicht um den Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise an Tel. 0641/7006-3555.

Einbrecher nehmen Ladenkasse mit

Gießen: In eine Gaststätte in der Bismarckstraße sind Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag (12.01.17) gewaltsam eingestiegen. Irgendwann zwischen 01 und 08 Uhr kletterten sie von einer Mülltonne auf ein Vordacht und machten sich an einem Oberlicht zu schaffen. Von dort drangen sie in die Räume ein und erbeuteten eine Registrierkasse mit Münzgeld. Sachdienliche Hinweise an die Kripo unter Tel. 0641/7006-2555 erwünscht.

Dieb trifft auf Hausbewohnerin

Hungen: Im Ortsteil Steinheim traf ein bisher unbekannter Dieb am Donnerstag (12.01.17) auf eine Hausbewohnerin. Gegen 13 Uhr war der Unbekannte auf das Grundstück in der Hessenstraße gekommen und gelangte über eine offene Kellertür in das Wohnhaus. Dort dursuchte er die Räumlichkeiten und begab sich auch in das Obergeschoss, wo es zur Begegnung mit der 62-jährigen Bewohnerin kam. Der Täter ließ noch ein überraschtes "Oh" verlauten und verschwand aus dem Haus in die Mittelgasse, wo sich dann seine Spur verliert. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete er vor dem Zusammentreffen aus einer Geldbörse etwa 80 Euro. Vom Täter ist nicht viel bekannt: Er wird mit etwa 20 bis 40 Jahren, schlanker Statur und dunkler Hose beschrieben. Sachdienliche Hinweise an die Polizei, Tel. 06401/9143-0.

Rasenplatz in Saasen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Reiskirchen: Den Rasenplatz des Sportvereins Saasen beschädigten ein oder mehrere bisher unbekannte Fahrzeuglenker in den letzten Tagen. Der Tatzeitraum lässt sich von letztem Samstag (07.01.17) bis Mittwochnachmittag eingrenzen. Offenbar wurde die Rasenfläche in der Lindenstraße mehrfach mit Fahrzeugen befahren, worauf die vielen Fahrspuren hindeuten. Der genaue Schaden steht noch nicht fest. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei über Tel. 06401/9143-0 melden.

