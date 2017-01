POL-GI: Pressemeldungen vom 12.01.2017: Diebe setzen EC-Karte beim Einkauf ein - Falsche Spendensammler erwischt

Gießen (ots) - Gießen: Diebe setzen EC-Karte wenig später ein

Am letzten Wochenende musste ein 26 - Jähriger erfahren, wie Taschendiebe die gestohlene EC-Karte bei einem Einkauf einsetzten. Der Geschädigte wurde zunächst am frühen Samstagmorgen vor einer Gaststätte im Seltersweg bestohlen. Neben Bargeld erbeuteten die Diebe dabei auch die EC-Karte des Mannes. Diese EC-Karte setzten die Täter dann offensichtlich am Samstagmorgen bei einem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Gießener Neustadt ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Falsche Spendensammler unterwegs

Auf den Falschen traf ein mutmaßlicher Betrüger, der durch falsche Spendensammlungen offenbar Geld machen wollte, am Mittwochmittag im Max-Eyth-Weg in Großen-Linden. Der 19 - Jährige aus Hagen hatte vor einem Drogeriemarkt eine Person angesprochen und dabei eine Spendensammlerliste für Taubstumme und Behinderte vorgezeigt. Bei der Person handelte es sich um einen Polizeibeamten, der dort zufällig privat unterwegs war. Nach einer kurzen Unterhaltung flüchtete der Täter dann zu Fuß und stieg unweit in einen PKW. Im Zuge der Fahndung konnte der in Frage kommende PKW auf der A 45 durch eine Streife angehalten und überprüft werden. Dabei fanden die Beamten neben weiteren Beweismitteln auch zwei weitere Personen, die offensichtlich ebenfalls unterwegs waren, um durch gefälschte Spendenlisten Bargeld zu ergaunern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen

In der Bleichstraße hatten Diebe offensichtlich eine Geldbörse auf dem Beifahrersitz eines PKW entdeckt und am Mittwoch, zwischen 17.15 und 18.00 Uhr, die Scheibe eines Opel Astra eingeschlagen. Anschließend griffen die Langfinger in das Fahrzeuginnere und verschwanden mit der Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Fernwald: Grauer VW Golf beschädigt

Ein grauer VW Golf VI wurde zwischen dem Montag, 21.45 Uhr, und Dienstag, 06.40 Uhr, in Fernwald beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon und beging eine Unfallflucht. Der PKW stand in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand der Straße "An der Kirche", auf Höhe der Hausnummer 7, in Fernwald-Steinbach. Dort wurde der Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug, das vermutlich in der engen Rechtskurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit oder Straßenglätte nach links aus der Kurve getragen wurde und gegen die linksseitige Fahrzeugfront des geparkten Fahrzeugs prallte, beschädigt. Anschließend entfernte sich der Schadensverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eine Terrassentür haben Unbekannte am Mittwoch, zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, in der Straße Am Keßlersgarten in Garbenteich aufgehebelt. Die Unbekannten hatten danach die Wohnung durchsucht und offenbar nichts mitgenommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Hungen: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Robert-Koch-Straße war ein stabiles Fenster offensichtlich dafür verantwortlich, dass Einbrecher am Mittwoch, zwischen 15.00 und 19.00 Uhr, nicht in ein Wohnhaus eindringen konnten. Die Täter hatten mehrfach an dem Fenster des Einfamilienhauses gehebelt und dabei einen Schaden von etwa 700 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Lich: Gartentor geöffnet und Terrassentür aufgebrochen

In der Ludwig-Dörmer-Straße kamen Unbekannte am Mittwoch, zwischen 15.00 und 20.00 Uhr, durch den Garten. Die Diebe hatten zunächst das Gartentor geöffnet und von dort die Rückseite des Einfamilienhauses aufgesucht. Die Diebe hatten sich dann gewaltsam Zugang verschafft und Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

