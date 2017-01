POL-GI: Pressemeldungen vom 10.01.2016: Brachiale Gewalt beim Juwelier - Größerer Schaden beim Werkstattbrand - Hoher Schaden bei LKW-Unfall

Gießen (ots) - Gießen: Täter schlagen Scheiben beim Juwelier mit Gullideckel ein

Brachial gingen zwei Täter bei einem Einbruch in einen Juwelierladen am frühen Dienstagmorgen in der Gießener Bahnhofstraße vor. Die Unbekannten hatten gegen 03.55 Uhr mit einem Gullideckel mehrfach gegen die Schaufenster und gegen die Eingangstür des Geschäftes geschlagen. Als eine kleine Öffnung entstand, griffen die Täter in die Auslage und erbeuteten offensichtlich einige Schmuckstücke. Mehrere Zeugen hatten von dem Treiben der Unbekannten mitbekommen und die Täter beobachtet. Sie konnten erkennen, dass die beiden maskierten und dunkel gekleideten Personen danach in eine dunkle Limousine Mercedes C-Klasse stiegen. Mit dem PKW fuhren sie dann in Richtung Hauptbahnhof. An dem Auto befanden sich zuvor entwendeten Kennzeichen OF-ID50. Die eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Personen bzw. zu dem benutzten PKW geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Grünberg: Größerer Schaden bei Werkstattbrand

Mindestens 50.000 Euro hoch ist der Schaden, der am frühen Dienstagmorgen bei einem Brand in einer Werkstatt in Grünberg - Reinharshain angerichtet wurde. Gegen 02.25 Uhr hatten Anwohner den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Bei dem Anwesen handelt es sich um einen größeren Gebäudekomplex (ehemaliger Bauernhof). Offensichtlich brach das Feuer in einem Bereich, in dem sich eine Werkstatt befindet, aus. Bislang haben sich noch keine konkreten Hinweise auf eine Brandursache ergeben. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Hoher Schaden bei Unfall zwischen LKW

Knapp 170.000 Euro beträgt der Schaden, der am vergangenen Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, auf dem Hüttenweg in Gießen entstand. Der Beifahrer eines Lasters, ein 45 - Jähriger aus Gießen, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zu dem Zusammenstoß war es gekommen, als ein 26 - Jähriger aus Gießen mit einem LKW aus Richtung Margaretenhütte kam und in Richtung Lahnstraße fahren wollte. Offenbar auch aufgrund der Straßenglätte rutschte der Laster in den Kreuzungsbereich Hüttenweg und Lahnstraße. Dabei prallte der Laster des 26 - Jährigen gegen einen Laster der Stadtreinigung, der aus Richtung Frankfurter Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Die Kreuzung musste für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Dazu musste noch die Feuerwehr verständigt werden, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Taschendiebe auf dem Seltersweg

Am Montagmittag wurde eine 69 - Jährige auf dem Seltersweg Opfer von Taschendieben. Die Frau hatte ihre Geldbörse in der Handtasche getragen, als die Unbekannten unbemerkt hinein griffen und die Geldbörse entwendeten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Heuchelheim: Täter kommen durch den Wintergarten

In der Gießener Straße in Heuchelheim waren zwischen Freitag und Montag Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten hatten zunächst vergeblich an einem Fenster gehebelt. Als sie daran scheiterten, brachen sie ein Fenster eines Wintergartens auf. In dem Haus wurden mehrere Zimmer durchsucht. Mit Schmuck verschwanden die kriminellen wieder. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Wettenberg: Renault Twingo beschädigt und weggefahren

In der Hauptstraße in Krofdorf-Gleiberg kam es am Sonntagvormittag zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter hatte den PKW beschädigt und war dann einfach davon gefahren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Mit Schmuck geflüchtet

In der Hungener Straße in Villingen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag Schmuck aus einem Wohnhaus erbeutet. Die Unbekannten hatten eine Terrassentür aufgebrochen und das Einfamilienhaus durchsucht. Dabei fanden sie verschiedene Schmuckstücke und flüchteten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

