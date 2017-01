POL-GI: Pressemitteilung vom 05.01.2017

Gießen (ots) - Unfallflucht am Brandplatz - Polizei sucht silberfarbenen Golf IV

Gießen: Vom Brandplatz in Richtung Landgraf-Philipp-Platz war der Fahrer eines Golf am Mittwoch (04.01.17) gegen 21.15 Uhr unterwegs, als er mit dem Volkswagen gegen einen geparkten Ford stieß. Dabei entstand an hinterem Radlauf und Stoßstange des grauen Focus ein Sachschaden von mindestens 700 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Golf-Fahrer, der allein im Fahrzeug war, wird etwa 30-35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit schlanker Figur und kurze Haare beschrieben. Der Golf (vermutlich Typ 4) soll silberfarben sein, ein Giessener Kennzeichen haben und an der Front möglicherweise beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise an die Polizei, Tel. 0641/7006-3755.

Fahrraddiebstahl in der Bahnhofstraße

Gießen: Aus einem Hinterhof in der Bahnhofstraße entwendeten Unbekannte am Mittwoch (04.01.17), zwischen 10 und 10.30 Uhr ein Mountainbike. Das schwarz-blaue Rad vom Hersteller Schauff, Typ Ridge Trail, hat nach Angaben der Polizei einen Wert von 500 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel. 0641/7006-3555.

32-Jähriger nahe Treis bei Unfall verletzt

Staufenberg: Auf schneebedeckter Straße verlor ein 32-Jähriger am Mittwochabend zwischen Treis und Allendorf die Kontrolle über einen Smart. Gegen 23 Uhr war der Mann in Richtung Allendorf unterwegs und kam Ausgangs einer Rechtskurve von der Straße ab. Der Kleinwagen prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen am Straßenrand befindlichen Stein. Dadurch fiel der Smart auf die Fahrerseite. Der Mann aus einem Rabenauer Ortsteil erlitt Prellungen und Schnittverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus nach Gießen gebracht. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 7000 Euro an.

Mit Mercedes gegen Hauswand gerutscht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Staufenberg: Auf winterglatter Straße verlor ein Mercedesfahrer am Mittwochabend in der Treiser Straße in Mainzlar die Kontrolle über den Pkw und prallte gegen eine Hauswand. Offenbar war der bisher Unbekannte in Richtung Hachborner Straße unterwegs. Ohne sich um den Schaden von einigen hundert Euro zu kümmern, suchte der Unfallfahrer das Weite. Der Mercedes blieb stark beschädigt an der Unfallstelle zurück. Diesen Schaden gibt die Polizei mit etwa 3000 Euro an. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an, deswegen bitten die Ermittler um Zeugenmeldungen an Tel. 0641/7006-3755.

Einbruch in Königsberg

Biebertal: In Königsberg sind am Mittwoch (04.01.17) Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Buchacker eingestiegen. Irgendwann zwischen 07 und 20 Uhr hebelten sie eine Verandatür auf und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Mit einer wertvollen Uhr der Marke Nomos-Glashütte und Bankkarten entkamen sie anschließend unerkannt. Die genaue Höhes des Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Zeugenmeldungen an die Kripo, Tel. 0641/7006-2555.

Briefkasten mit Böller zerstört

Laubach: Mit einem Silvesterböller zerstörten bisher Unbekannte am Mittwoch (04.01.17) gegen 19 Uhr den Briefkasten an einem Wohnhaus in der Andree Allee. Der Briefkasten wurde dadurch total beschädigt Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die Täter an Tel. 06401/9143-0.

Drift-Versuche im Schnee - Ab durchs Gesträuch

Reiskirchen: Der Ausgang von "Schleuder-Versuche" mit einem Pkw am Mittwoch (04.01.17) in Lindenstruth, dürfte nicht wirklich den Wünschen des Fahrers entsprochen haben. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht muss der Unbekannte auf einem winterglatten Parkplatz in der Greizer Straße mehrfach seine Runden gedreht und dann mit dem Fahrzeug gegen eine Hecke gerutscht sein. Dabei durchbrach der Wagen das Gesträuch und beschädigte dieses großflächig. Hinweise zum Fahrer sowie zum Fahrzeug liegen der Polizei bisher nicht vor. Zeugenmeldungen an die Rufnummer 06401/9143-0 erwünscht.

