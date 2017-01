POL-GI: Pressemitteilung vom 04.01.2017 - Unfallfluchten, Einbruch in Buseck, Kellereinbruch, Randalierer in Schule

Gießen (ots) - BMW touchiert und abgehauen

Gießen: An der vorderen Stoßstange von einem BMW hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag (03.01.17) einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der silberfarbene 1`er stand zwischen 08.30 und 13.30 Uhr vor dem Anwesen Schlangenzahl 14. Ohne sich um den Schaden zu kümmern suchte der Verursacher das Weite. Hinweise an Tel. 0641/7006-3555.

Beule im Kotflügel

Gießen: Mehrere hundert Euro Sachschaden blieben nach einer Unfallflucht am letzten Donnerstag (29.12.16) an einem Volkswagen zurück, der am Hohensteinring stand. Zwischen 10.30 und 12 Uhr war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den schwarzen Phaeton geprallt und hinterließ eine Beule am linken hinteren Kotflügel. Ohne sich darum zu kümmern verschwand der Verursacher. Hinweise an Tel. 0641/7006-3755.

Unfallfluchten in Westanlage

Gießen: Im Parkhaus der Dernpassage kam es in den letzten Tagen zu zwei Unfallfluchten. Bereits am letzten Donnerstag (29.12.16) war der Fahrer eines roten Volkswagens, vermutlich Typ Polo, beim Einfahren in die Tiefgarage um 20.30 Uhr gegen einen ausfahrenden Skoda geprallt. Dabei entstand an vorderen Radlauf und Kotflügel des schwarzen Fabia ein Schaden von 1500 Euro. Der Verursacher suchte das Weite. Im roten Volkswagen sollen sich zwei Männer befunden haben. An Silvester, zwischen 12 und 14 Uhr, kam es bei einem Parkmanöver zu einem Unfallschaden an einem Audi. Auch hier kam der Unfallfahrer seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach und ließ einen dreistelligen Schaden am hinteren linken Radkasten des schwarzen A3 zurück. Hinweise zu beiden Unfallfluchten an die Polizei, Telefon 0641/7006-3755.

Dacia vor Schule angefahren

Gießen: Auf dem Parkplatz vor einer Schule in der Wetzsteinstraße wurde zwischen letztem Freitag (30.12.16) und dem Neujahrstag ein weißer Dacia auf der Fahrerseite beschädigt. Anhand der gefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass ein rotes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen die hinter Tür der Fahrerseite und Kotflügel des weißen Logan geprallt war. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Verursacher an Tel. 0641/7006-3755.

Gartenhütte in Wieseck abgebrannt

Gießen: Eine Gartenhütte nahe der Eduard-David-Straße in Wieseck brannte am Mittwoch (04.01.17) kurz nach Mitternacht vollständig ab. Zur Brandursache liegen der Kriminalpolizei bisher noch keine Erkenntnisse vor. Anwohner hatten die Flammen um 00.12 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der Brand wurde von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Wieseck schnell abgelöscht. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit gut 5000 Euro an. Sachdienliche Hinweise an die Kripo, 0641/7006-2555.

Einbrecher nehmen Schmuck mit

Buseck: In eine Wohnung in der Rosenstraße in Großen-Buseck sind Einbrecher am Dienstag (03.01.17) zwischen 16 und 19 Uhr eingestiegen, nachdem sie ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt hatten. Die ungebetenen Gäste dursuchten alle Räumen und nahmen Schmuck, Bankkarten und persönliche Papiere mit. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Kellerverschlag aufgebrochen

Grünberg: Ein Baustellenradio von Bosch nahm ein Langfinger zwischen Donnerstag letzter Woche (29.12.16) und Dienstagabend (03.01.17) in der Rabegasse mit. Der Unbekannte verschaffte sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und brach im Keller einen Verschlag auf. Daraus nahm er das Radio im Wert von 230,- Euro mit. Sachdienliche Hinweise an die Polizei, Tel. 06401/9143-0.

Randale in ehemaligem Schulgebäude - Zeugen gesucht!

Lich: Offenbar in der Silvesternacht trieben bisher unbekannte Randalierer in der Jahnstraße in Lich ihr Unwesen. Zurück blieb ein erheblicher Sachschaden. Die Grünberger Polizei sucht nun Zeugen und Hinweise auf die Täter. An dem leerstehenden Schulgebäude warfen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein und drangen in das Gebäude ein. Aufgrund der aufgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass in den Räume des Erdgeschosses mehrere Personen, mutmaßlich Jugendliche, die Nacht von Silvester auf Neujahr gefeiert und dabei an Gebäude und Einrichtung erhebliche Schäden angerichtet haben. Herausgerissene Waschbecken und mit Farbe besprühte Wände sind Spuren dieser sinnlosen Zerstörungswut. Die Ermittlungsgruppe in Grünberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06401/9143-0.

