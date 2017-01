POL-GI: Einbrüche; Zwei BMW gestohlen; Unfallfluchten; Kleinere Brände; Alkohol am Steuer

Gießen (ots) - GIEßEN - Einbrecher wählerisch

Aufgrund der gefunden Spuren steht fest, dass der Einbrecher in dem Einfamilienhaus in der Pestalozzistraße nur ausgesuchte Beute mitgenommen hat. Den augenscheinlich wertloseren Schmuck ließ er nämlich liegen. Der Einbruch war am Freitag, 30. Dezember zwischen 14.30 und 20 Uhr. Nach dem Einstieg durch das eingeschlagene Fenster betrat und durchsuchte der Täter fast das komplette Haus. Er erbeutete Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den beschriebenen Tatort bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

ALTEN-BUSECK - Einbruch in Einfamilienhaus

Der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Straße Am Rommel war schon am Donnerstag, 29. Dezember 2016. Der oder die Täter stiegen durch die aufgehebelte Terrassentür ein, durchsuchten das Haus und erbeuteten Gedenk- und Sammlermünzen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen insbesondere zur Tatzeit zwischen 12.40 und 21.10 Uhr bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

LINDEN - Einbrüch in Getränkemarkt

Mindestens zwei Täter brachen in den Getränkemarkt in der Robert-Bosch-Straße in Großen-Linden ein. Sie hatten es wohl ausschließlich auf die Tabakwaren hinter der Kasse abgesehen. Einen Teil der in einer großen weißen Tüte verstauten Beute ging bei der Flucht vor dem Eingang verloren. Der Einbruch war in der Nacht zum Samtag, 31. Dezember, gegen 03.20 Uhr. Die Täter hielten sich nicht lange auf. Sie brachen mit massiver Gewalt die Eingangstür auf, rafften alles zusammen und flüchteten sofort. Hinweise auf das benutzte Auto liegen der Polizei bislang noch nicht vor. Nach den ersten Ermittlungen gibt es eine Personenbeschreibung. Einer trug eine grauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Der Zweite war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und dunkler Hose. Beide Täter hatten sich mit einer Sturmhaube o.ä. maskiert und trugen schwarze Handschuhe. Am Tatort stellte die Polizei einen an unbekannter Stelle ausgehobenen Gullydeckel sicher, der wohl als Schlag- / Wurfwerkzeug dienen sollte. In der gleichen Nacht kam es zwischen 01.45 und 07.20 Uhr zu einem zweiten Einbruch in einen Getränkemarkt in den Räumen einer ehemaligen Tankstelle in der Frankfurter Straße in Klein-Linden. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen dann eine Vielzahl einzelner Packungen Zigaretten aus dem Kassenbereich. Ein Zusammenhang der beiden Einbrüche ist möglich, steht aber noch nicht sicher fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

POHLHEIM - Alarmanlage ging los

Zwischen Montag, 26. Dezember und Samstag, 31. Dezember ging in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg die Alarmanlage am Brieftauben - Sportzentrum los. Einbrecher hatten sie beim Versuch einzudringen ausgelöst und dann völlig zerstört. Sie kamen trotzdem nicht ins Gebäude und blieben demnach ohne Beute. Sachdienliche Hinweise in diesem Fall bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei Gießen, Tel. 0641/7006-3430.

GIEßEN - Zwei BMW gestohlen

An der Automeile stahlen Diebe zwischen 14 Uhr am Silvestertag und 07.10 Uhr am Montag, 02. Januar einen nicht zugelassenen grauen BMW X 5 M50 im Wert von 38.000 Euro. An dem Auto waren keine Kennzeichen montiert. Es steht derzeit nicht fest, wie der oder die Täter den SUV vom Gelände des Autohandels abtransportierten. Ein weiterer Autodiebstahl ereignete sich in der Nacht zum Montag, 02. Januar im Spitzwegring. Dort stahlen Diebe einen mindestens 26.000 Euro teuren, silbernen BMW M3 mit Gießener Kennzeichen. Von beiden Autos fehlt bisher jede Spur. Hinweise zu den Diebstählen und zum Verbleib der Autos bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

GIEßEN - Diebstahl von Autoteilen - Hoher Schaden

Ein Dieb von Autoteilen verursachte einen Gesamtschaden von etwa 15.500 Euro. Betroffen war ein in der Schlachthofstraße geparkter grauer Fiat Freemont mit LDK-Kennzeichen. Der Täter beschädigte bei dem Versuch das Auto an verschiedenen Stellen aufzuhebeln, bereits erhebliche Sachschäden. Letztlich schlug er eine kleine Seitenscheibe ein und es gelang, das Auto zu öffnen. Aus dem Innenraum fehlen die fest verbaute Multimediaeinheit, die Innenraumbeleuchtung aus dem vorderen Fahrzeughimmel und eine Schalteinheit zur Regulierung der Klimaanlage. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

GIEßEN - Fahrraddiebstahl

Obwohl das Rad mit einem Bügelschloss an einen Fahrradständer angeschlossen war, gelang einem Dieb die Wegnahme. Gestohlen wurde am Samstag, 31. Dezember, zwischen 12.30 und 13.30 Uhr in der Kleinen Mühlgasse ein silbernes Mountainbike, ein Haibike Attack SL. Hinweise bitte an die Polizei Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

GIEßEN - Dixie-Klo brannte

Am Sonntag, 01. Januar, gegen 16.15 Uhr brannte im Karl-Reuter-Weg auf dem Gelände der Schule ein Dixie-Klo. Da ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen ist, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0641/7006-2555.

KESSELBACH - Mülltonnenbrand

Gleich drei Mülltonnen wurden in der Nacht zum neuen Jahr durch Feuer völlig zerstört. Die Abfallbehälter standen abseits vom Gebäude, sodass keine Gefahr für Menschen bestand. Inwieweit allerdings Schäden am Mauerwerk der Terrasse und am Garagendach des Hauses in der Alsfelder Straße entstanden ist, bedarf noch der Abklärung. Der Brand war am Sonntag, 01. Januar, zwischen 01 und 07 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

HUNGEN/GIEßEN - Ohne Führerschein ins neue Jahr

Gleich zwei Männer starteten das neue Jahr mit einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss und mussten ihren Führerschein bei der Polizei lassen. Bei einem von beiden endete die Fahrt sogar mit einem Unfall, den er bei einem Totalschaden seines Autos glücklicherweise unverletzt überstand. Der Unfall war gegen 03 Uhr in Obbornhofen. Der 20-jährige Autofahrer hatte einen Feldweg von Berstadt noch Obbornhofen befahren und war auf gerader Strecke vom Weg abgekommen. Der kleine Ford landete erst im Graben und blieb dann mit wirtschaftlichem Totalschaden auf dem Dach liegen. Der Alkotest zeigte später über 1,6 Promille. Ohne Unfall aber ebenfalls mit der Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins endete die Autofahrt eines 22-Jährigen. Die Polizei stoppte ihn in seinem Skoda am Sonntag, 01. Januar um etwa 04.40 Uhr in der Ludwigstraße.

Unfallfluchten

GIEßEN - Orangefarbener Beetle angefahren - Unfallflucht Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich zwischen 13 Uhr am Freitag, 30. Dezember und Sonntag, 01. Januar 2017 in der Ebelstraße in Höhe des Hauses Nr. 32 ereignet hat. Dort streifte ein noch unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines verkehrsgerecht geparkten orangefarbenen VW Beetle. Der Unfallverursacher flüchtete. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555.

GIEßEN - Flucht in der Fröbelstraße In der Zeit von Silvester auf Neujahr beschädigte jemand zwischen 15.30 und 18.40 Uhr in der Fröbelstraße einen Audi A4. Der lavagraue Kombi parkte in Höhe des Hauses Nr. 36. Nach den Spuren kam es beim Vorbeifahren zu der Kollision. Es entstanden Schäden am linken Außenspiegel und an der Tür hinten links. (insg. Ca. 800 Euro). Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen-Nord, Tel. 0641/7006-3755.

HUNGEN - Voll über die Verkehrsinsel Die Unfallflucht auf der Landstraße 3137 zwischen Hungen und Villingen war vermutlich bereits zwischen Freitag, 16 und Montag, 19. Dezember 2016. Auf dieser Strecke überfuhr ein noch unbekannter Autofahrer eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei das darauf stehende Verkehrsschild. Der Verursacher flüchtete und kümmerte sich bis heute nicht um die Begleichung des Schadens. Hinweise bitte an die Polizei Grünberg, Tel. 06401/91 43-0.

GROßEN-LINDEN - Laterne umgefahren Das mutmaßliche Rangiermanöver in der Böcklerstraße führte definitiv zu einer Kollision mit einer Straßenlaterne. An der verbogenen Leuchte entstand ein Schaden von mindestens 1800 Euro. Der Verursacher flüchtete. Aufgrund des Schadens an der Lampe dürfte auch sein Auto nicht schadlos davongekommen sein. Der Unfall passierte vor Freitag, 30. Dezember 2016. Genauer ließ sich die Unfallzeit bislang nicht eingrenzen. Wer kann Angaben zu einem eventuell vorne oder hinten frisch unfallbeschädigtem Auto machen, wobei die Art des Schadens durchaus durch einen Laternenmast entstanden sein könnte? Hinweise bitte an die Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3601.

