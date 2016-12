POL-GI: Pressemeldungen vom 30.12.2016:

Gießen (ots) - Hungen: Wer kann Hinweise zum Tatwerkzeug geben?

Nachdem es vor einigen Tagen in Obbornhofen zu einem Einbruch in ein Gebäude kam, sucht die Polizei Personen, die Hinweise zu einer sichergestellten Axt, einem Brecheisen und einem Pickel machen können. Die Gegenstände wurden in der Nähe gefunden. Möglicherweise hatten die Täter die Gegenstände zuvor entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Gegenstände von den Tätern entsorgt wurden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555. Siehe beigefügtes Bild!

Gießen: Unfallflucht im Spenerweg

Am Mittwoch, zwischen 14.30 und 16.00 Uhr, kam es im Spenerweg zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein dort abgestellter VW Passat an der vorderen linken Seite beschädigt. Der Verursacher fuhr dann einfach davon und ließ den Besitzer auf dem Schaden von 1.500 Euro sitzen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Unfallflucht nach Zeitungsbericht aufgeklärt

Nachdem es am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen Beuern und Großen-Buseck zu einer Unfallflucht kam, hat sich der gesuchte Unfallbeteiligte nach einem Zeitungsbericht bei der Polizei gemeldet. Bei diesem Unfall gerieten zwei Autos im Begegnungsverkehr zusammen. Dabei wurden die Außenspiegel beschädigt. Der Schaden lag bei etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

