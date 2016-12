POL-GI: Pressemeldungen vom 30.12.2016: Werbebanner angezündet - Freunde schlagen sich

Gießen (ots) - Reiskirchen: Werbebanner angezündet

Am Freitag, gegen 01.50 Uhr, haben zwei Personen mutwillig ein Werbebanner in der Bänningstraße angezündet und beschädigt. Die Täter hatten zunächst offenbar vor einer gegenüberliegenden Tankstelle eine Flasche mit Grillanzünder entwendet und diesen zum Teil auf ein Werbebanner, welches an einem Baugitterzaun befestigt war, geschüttet. Anschließend zündeten die beiden Personen das Banner an und flüchteten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Beide Personen sollen etwa 165 Zentimeter groß und schlank sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Freunde schlagen sich

Eher zufällig kam eine Polizeistreife am Freitag, gegen 04.40 Uhr, an einer Diskothek im Schiffenberger Weg vorbei. Die Polizeibeamten mussten feststellen, dass sich zwei Personen vor einer Diskothek mehrfach ins Gesicht schlugen. Den Beamten gelang es dann, die beiden 20 - Jährigen zu trennen. Bei den ersten Ermittlungen stellte es sich heraus, dass es sich dabei um gute Freunde handelt und man auf eine Strafanzeige verzichtet. Trotz dieser Bitte leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eine Wohnungstür haben Diebe am Donnerstagvormittag in der Mühlstraße aufgebrochen. Die Täter waren offensichtlich unbemerkt in das Gebäude gekommen und hatten in der Wohnung mehrere Zimmer durchsucht und Schmuck entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Bushaltestelle beschädigt

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass das Dach einer Bushaltestelle in der Wilhelmstraße 102 durch einen Unfall beschädigt wurde. Der Verursacher hat den Unfallort dann unerlaubt verlassen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Gießen unter der Rufnummer 0641-7006-3555 zu melden.

Gießen: Unfallflucht im Parkdeck

Am 29.12.2016, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 19.30 Uhr, wurde im Parkhaus `An der alten Post 6 ` auf Parkdeck 2, ein blauer Toyota beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher verließ unerlaubt den Unfallort. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Gießen unter der Rufnummer 0641-7006-3555 zu melden.

Buseck: Münzen entwendet

Aus einem Einfamilienhaus haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 12.40 und 21.10 Uhr, Münzen entwendet. Die Täter hatten in der Straße Am Rommel in Großen-Buseck eine Terrassentür aufgebrochen und mehrere Zimmer durchwühlt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Buseck: Auto zerkratzt

Auf der Suche nach einer Person, die Donnerstagmittag kurz nach einer Sachbeschädigung mit einem silbergraufarbenen BMW mit Gießener Kennzeichen aus der Bahnhofstraße gefahren ist, sucht die Gießener Polizei. Zuvor wurde ein 5er BMW an der Seite zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Außenspiegel kaputt

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Mittwoch, gegen 16.00 Uhr, mit seinem grauen Peugeot aus Richtung Reiskirchen in Richtung Grünberg. Ein entgegenkommendes Fahrzeug kam offenbar auf die Fahrspur des grauen Peugeot und stieß mit dem linken Außenspiegel gegen den Außenspiegel des Peugeot. Der entgegenkommende Fahrer setze seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

