POL-GI: Pressemeldungen vom 28.12.2016: Zigarettendiebe gefasst - Schläge auf offener Straße

Gießen (ots) - Gießen: Zigarettendiebe gefasst

Vier Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren haben offenbar eine größere Menge an Zigaretten und Alkoholika aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße entwendet. Die Täter hatten gegen 03.15 Uhr eine Schaufensterscheibe beschädigt und aus dem Kiosk die Sachen mitgenommen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten vier Tatverdächtige in der Rödgener Straße festgenommen werden. Bei ihnen fanden die Beamten die offenbar kurz zuvor entwendeten Sachen. Bei den verdächtigen Männern handelt es sich um vier Asylbewerber aus Marokko. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Staatsanwaltschaft hat eine Vorführung der Verdächtigen beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Auseinandersetzung auf der Straße und in einem Café

Auf offener Straße und in einem Café kamen sich ein 26- und ein 18 - Jähriger innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Mal in die Haare. Zunächst war der Ältere der beiden Personen mit seinem PKW gegen 22.30 Uhr in der Daubringer Straße unterwegs und bedrängte offensichtlich den PKW der 18 - Jährigen. Vermutlich kam es dann auch zu einem Überholvorgang und einem Ausbremsen. Anschließend soll der 26 - Jährige seinen Kontrahenten geschlagen haben. Wenig später trafen die beiden Personen in einem benachbarten Café erneut aufeinander. Auch hier soll es nach anfänglichem verbalem Schlagabtausch zu einem Angriff auf den 18 - Jährigen gekommen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Stoffmäppchen entwendet

Aus einem Liefererfahrzeug haben Unbekannte am Mittwoch, zwischen 06.50 und 07.30 Uhr, in der Straße Wingert Bargeld entwendet. Offenbar hatten sich die Diebe in einem unbeobachteten Moment an dem Auto zu schaffen gemacht und die Mäppchen, in denen sich das Geld befand, entwendet. Der Sprinter war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelmarkt abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Schlägerei vor der Diskothek

In der Liebigstraße kam es am Mittwoch, gegen 02.00 Uhr, vor einer Diskothek offensichtlich zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Zeugen hatten zuvor die Polizei verständigt und von der Auseinandersetzung berichtet. Es stellte sich heraus, dass bei den Befragungen keiner der Beteiligten Angaben vor der Polizei machen wollte. Von Amts wegen wurden von der Streife Verfahren wegen Verdacht der Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Wer fuhr bei "Rot" los?

Am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, kam es auf dem Kreuzungsbereich der Frankfurter Straße / Robert-Sommer-Straße in Gießen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein blauer VW Golf Plus und ein schwarzer VW Volvo beteiligt waren. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Gießen unter der Rufnummer 0641-7006-3555 zu melden, da es unklar ist, welcher der beiden Pkw möglicherweise bei der Rotlicht anzeigenden Lichtzeichenanlage (Ampel) in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Gießen: Unfallflucht und Alkohol

In der Ostanlage kam ein Geländewagen am zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 04.50 Uhr, gegen eine Straßenlaterne. Dabei entstand zusammen ein Schaden von etwa 7.500 Euro. Offensichtlich flüchteten alle Insassen des Autos, indem sie zunächst das Auto in der nahegelegenen Straße "Hinter der Ostanlage" abstellten und dann wegliefen. Im Zuge der eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 18 - Jähriger aus Pohlheim, in der Nähe angetroffen werden. Bei ihm ergab sich der Verdacht, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte. Er musste mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Einfamilienhaus

Mit mehreren Hebelansätzen haben Unbekannte zwischen Dienstag- und Mittwochvormittag eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Troher Straße in Rödgen aufgebrochen. Die Unbekannten durchsuchten Zimmer des Hauses und verschwanden mit Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Weggelaufen

Offenbar weggelaufen ist ein 29 - Jähriger aus Reiskirchen nach einem Unfall am frühen Heiligabend. Der Mann war vermutlich mit seinem Auto auf dem Alten-Busecker Weg unterwegs, als er in Höhe der Kirchstraße von der Straße abkam und mit dem Auto gegen ein Verkehrsschild krachte. Nach dem Unfall bei dem ein Schaden von etwa 8.000 Euro entstand, flüchtete der mutmaßliche Verursacher. Er konnte jedoch später ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Fenster aufgebrochen

In der Schubertstraße haben Diebe bei einem Einbruch Manschettenknöpfe erbeutet. Die Täter hatten am Dienstag, zwischen 15.00 und 21.00 Uhr, ein Fenster des Wohnhauses aufgebrochen und das Wohnhaus nach Wertgegenständen durchsucht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Grünberg: Körperverletzung und Beleidigung

Am Montag, gegen 21.00 Uhr, kam es in Grünberg, in der Barfüßergasse, zu einem Streit zwischen einer Fußgängerin, die in Richtung Marktgasse lief, und einem Autofahrer, der von der Höfetränke kam und nach rechts in die Barfüßergasse einbog. Im Verlauf des Streites soll der 55-jährige Mann die 75-jährige Frau beleidigt und körperlich angegriffen haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Grünberg, Tel.: 06401-91430, in Verbindung zu setzen.

Gießen: Angerempelt und bestohlen

In der Gottlieb-Daimler-Straße haben Taschendiebe offensichtlich am Freitagabend den "Anrempeltrick" angewandt. Eine Kundin eines Einkaufszentrums gegen 19.30 Uhr hatte ihre Geldbörse unter den Arm geklemmt, als sie geschickt abgelenkt und bestohlen wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Außenspiegel gegen Außenspiegel

Auf der Landesstraße 3126 kam es am ersten Weihnachtsfeiertag, gegen 17.35 Uhr, zu einem Unfall. Ein 33 - Jähriger aus Allendorf war mit seinem PKW in Richtung Großen-Buseck unterwegs, als ihm ein PKW entgegen kam. Offensichtlich kam das Auto, das in Richtung Beuern fuhr, über die Fahrbahnmitte und touchierte den Spiegel des Skoda Suberb. Trotz Sachschadens von etwa 1.500 Euro fuhr der Unbekannte davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Größerer Schaden bei Unfallflucht

Auf einem geteerten Verbindungsweg in Alten-Buseck kam es in der Nacht zu Heiligabend zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter war in dem Mühlweg unterwegs und beschädigte mit seinem Fahrzeug einen dort geparkten Skoda Fabia. Trotz des Schadens, der bei etwa 3.000 Euro liegt, fuhr der Verursacher davon und beging eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Einbruch in Bäckerei

Zwischen Samstag und Dienstag sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Neue Mitte in Watzenborn-Steinberg eingedrungen. Die Diebe hatten eine Tür aufgebrochen und etwa 100 Euro Wechselgeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

