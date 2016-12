POL-GI: Pressemeldung vom 27.12.2016: Zeuge verhilft Polizei zur Festnahme - Kripo sucht weiter Zeugen nach Raub auf Spielothek - Zigarettendiebe mit Bettbezug

Gießen (ots) - Gießen: Zeuge verhilft zur Festnahme von Einbrechern

Ein aufmerksamer und schnell reagierender Zeuge war hauptsächlich dafür verantwortlich, dass drei mutmaßliche Einbrecher am frühen Sonntagmorgen festgenommen werden konnten. Der Zeuge hatte gegen 01.50 Uhr einen Schlag gehört und auch Verdächtige, die sich in unmittelbarer Nähe der betroffenen Gaststätte in der Grünberger Straße aufhielten, festgestellt. Er rief danach die Polizei an und schilderte den Beamten das Vorgehen der Täter. Wenig später konnten die Beamten drei Verdächtige, die sich offenbar an einem Fenster der Gaststätte zu schaffen machten, festnehmen. Dabei handelt es sich Asylbewerber aus Albanien im Alter von 21, 23 und 33 Jahren. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Noch keine neuen Erkenntnisse nach Raub auf Spielothek

Weiter auf der Suche nach Zeugen sind Beamte der Kriminalpolizei nach dem Raubüberfall auf eine Spielothek im Schiffenberger Weg am Montagabend. Die Unbekannten hatten, maskiert mit sogenannten Monstermasken, die Räume betreten und mit einem Messer und einer Schusswaffe einen Angestellten bedroht. Einer der Täter holte sich dann aus der Kasse mehrere Hundert Euro. Die beiden Männer verschwanden und rannten stadteinwärts. Die beiden Täter sollen 175 Zentimeter groß und schlank sein. Beide sollen dunkel bekleidet gewesen sein und sogenannte Monster- bzw. Faschingsmasken getragen haben. Die mit dem Fall befasste Kriminalpolizei sucht weiter Personen, die etwas zu den Tätern mitteilen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Reiskirchen: Zigaretten in Bettbezug abtransportiert

Offenbar mit einem Bettbezug haben Einbrecher am Montag, gegen 03.30 Uhr, aus einer Tankstelle in der Grünberger Straße in Reiskirchen Zigaretten weggebracht. Die Täter hatten eine Scheibe der Tankstelle eingetreten und offensichtlich zielgerichtet Zigaretten aus dem Verkaufsraum entwendet. Zeugen konnten berichten, dass die beiden Täter die Zigaretten in einen mitgebrachten weißen Bettbezug legten und danach mit einer weißen fünftürigen Limousine weggefahren sind. Der erste Täter soll etwa 185 Zentimeter groß sein und einen grauen Jogginganzug getragen haben. Offensichtlich hatte er die Kapuze über den Kopf gezogen. Sein Komplize soll etwa zehn Zentimeter kleiner und kräftiger sein. Er soll neben einer Jogginghose auch eine schwarze Bomberjacke und einen Mütze mit Bommel getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Mit Messer und Kunststoffwerbeschild angegriffen

Am Montag, gegen 18.40 Uhr, kam es direkt vor einem Imbiss in der Bahnhofstraße zu einem Streit. Dabei griff offenbar ein 17 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien aus bislang unbekannten Gründen einen 20 - Jährigen aus Eritrea mit einem Messer und einem Kunststoffwerbeschild an. Der 20 - Jähriger erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und Prellungen am Oberarm. Möglicherweise hatte der Jugendliche bei dem Angriff eine Rasierklinge eingesetzt. Als Streifen am Tatort eintrafen, flüchtete der mutmaßliche Täter zunächst durch ein Fenster des Imbisses. Er konnte jedoch wenig später durch eine Streife in der Nähe der Bahngleise festgenommen werden. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Rucksack in der Ludwigstraße weg

Zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 02.15 Uhr, haben Unbekannte einen Rucksack aus einem Opel Astra entwendet. Die Unbekannten hatten die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und in den Innenraum gegriffen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fensterscheibe eingeworfen

Im Bachweg in Klein-Linden haben Vandalen über die Feiertage eine Fensterscheibe eines Geschäftes eingeworfen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Als Tatmittel diente ein Stein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Festgehalten und geschlagen

In der Wilhelmstraße haben Unbekannte am Montag, gegen 04.25 Uhr, einen 25 - Jährigen festgehalten und geschlagen. Dem aus Bad Nauheim stammenden Mann gelang es aber, sich loszureißen und wegzurennen. Die Angreifer können nicht weiter beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mazda beschädigt

Ein blauer Mazda 323 wurde zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtstag im Anneröder Weg beschädigt. Der Verursacher stieß mit einem Fahrzeug gegen den Mazda, beschädigte diesen am vorderen linken Kotflügel und fuhr dann einfach davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizei in Gießen unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555.

Gießen: 17-Jährige verfolgt und bedrängt

Bis vors Uniklinikum ist eine 17 - Jährige am Dienstag, gegen 06.15 Uhr, vor zwei Männern geflüchtet. Die Jugendliche war in der Friedrichstraße von zwei Unbekannten kurz verfolgt und bedrängt worden. Ihr gelang kurzzeitig zwei Mal die Flucht. Offenbar hatten es die Diebe auf die Handtasche der jungen Frau abgesehen. Die Täter sollen 20 bis 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein. Einer der Täter soll eine längere khakigrüne Jacke mit Kapuze getragen haben. Sein Mittäter soll eine dunkle Jacke getragen haben. Als die Geschädigte die Klinik erreichte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Polizei sucht Kleinwagen mit orangefarbenen Radkappen

Eine Radfahrerin befuhr am 23.12.2016, gg. 12:35 Uhr, die Bahnhofstraße in Gießen aus Richtung Bahnhof kommend, in Richtung Innenstadt. In Höhe Hausnummer 67 wurde die Radfahrerin von einem Kleinwagen mit orangefarbenen Radkappen überholt. Beim Wiedereinscheren sei die Radfahrerin von dem Kleinwagen geschnitten worden und gestürzt. Dadurch verletzte sich die Radfahrerin an der Schulter. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr nach dem Unfall einfach weiter und beging somit eine Unfallflucht. Hinweise erbittet die Polizei in Gießen unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555.

Gießen: Bargeld entwendet

Aus einem Fitnesscenter im Schiffenberger Weg haben Unbekannte wenige Hundert Euro Bargeld entwendet. Die Diebe hatten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ein Fenster eingeschlagen und dann versucht eine weitere Tür aufzubrechen. Als sie damit scheiterten, verließen sie den Raum und kletterten von außen an ein weiteres Fenster. Nachdem sie auch dieses Fenster aufgebrochen hatten, durchsuchten sie weitere Räume des Gebäudes und verschwanden mit Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Einbrecher in der Bergstraße und in der Rosenstraße

Am Nachmittag und Abend des 2.Weihnachtsfeiertags kam es in Großen-Buseck gleich zu zwei Einbrüchen. Davon betroffen waren Wohnhäuser in der Bergstraße und in der Rosenstraße. Die Täter waren in der Rosenstraße auf einen Balkon geklettert, um dann die Tür aufzubrechen. Die Unbekannten verschwanden mit Schmuck und flüchteten. Ähnlich gingen die Unbekannten auch im gleichen Zeitraum in der Rosenstraße vor. Sie schlichen sich auf eine Terrasse eines Wohnhauses und hebelten die Tür auf. Möglicherweise wurden die Täter gegen 20.00 Uhr von heimkehrenden Bewohnern gestört und flüchteten ohne Beute. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Linden: Mit Audi geflüchtet

Mit einer Limousine der Marke Audi sind Unbekannte am Dienstag, gegen 03.45 Uhr, in der Robert-Bosch-Straße nach einem Einbruch in einen Telekom-Shop geflüchtet. Die Unbekannten hatten die Schaufensterscheibe eingeschlagen und in dem Laden eine Tür aufgebrochen. Offenbar verschwanden die Täter mit Handys und Tablets. Zeugen konnten berichten, dass die Einbrecher mit einem Audi geflüchtet sein sollen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Pohlheim: Einbruch in Vereinsheim

Die Gitter eines Vereinsheims haben Unbekannte zwischen Freitag und Montag in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg aufgebrochen. In dem Vereinsheim wurden weitere Türen aufgebrochen. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

