POL-GI: Pressemeldung vom 23.12.2016: Buseck/Mücke: Mutmaßlicher Einbrecher überfiel offenbar auch Tankstelle in Mücke

Gießen (ots) - Hier eine Pressemeldung der Polizei aus dem Vogelsbergkreis. Bei der festgenommenen Person handelt es sich offensichtlich um die Person, die am frühen Montagmorgen (19.12.2016) in eine Firma in Buseck eingebrochen ist und kurz danach festgenommen wurde. Siehe dazu Pressemeldung vom 19.12.2016.

Mücke/Flensungen - Wie die Polizei bereits berichtete, überfiel am 20. Oktober diesen Jahres ein bis dahin unbekannter Täter am frühen Morgen eine Tankstelle in Mücke/Flensungen und erbeutete dabei circa 400 Euro Bargeld. Jetzt konnte der Raubüberfall geklärt und ein 18-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

Der 18-Jährige aus dem Kreis Gießen war am 19.12.2016 bei einem Einbruch in eine Firma in Großen-Buseck von einem Zeugen beobachtet worden. Mit Hilfe des Beobachters konnte die alarmierte Polizei den jungen Mann noch am Tatort festnehmen. Bei seiner Festnahme wurden Gegenstände aufgefunden, die den Ermittlern nicht unbekannt waren. Ein Teil der aufgefundenen Sachen, darunter eine Schreckschusswaffe, konnten die Beamten dem Raubüberfall auf die ARAL-Tankstelle in Mücke zuordnen. Konfrontiert mit den Beweistücken gab der Beschuldigte in seiner Vernehmung schließlich den Raub auf die Tankstelle zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell