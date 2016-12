POL-GI: Pressemeldungen vom 21.12.2016 Ladendiebe erwischt - Zwei Personen festgenommen

Gießen (ots) - Reiskirchen: Nach Diebstahl erwischt

Mit dem mutmaßlichen Diebesgut konnten drei Personen am Montagmittag in der Siemensstraße in Reiskirchen kontrolliert werden. Die Täter hatten offenbar zuvor ein Geschäft besucht und offenbar gezielt zwei Taschenlampen mit Pfefferspray und ein Einhandmesser entwendet. Offenbar hatte eine der drei Personen Kunden und Personal abgelenkt, während die beiden Komplizen die Sachen einsteckten. Die Personen, die 22, 26 und 44 Jahre alt sind, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei prüft auch, ob die Verdächtigen für andere Diebstähle in Frage kommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Zwei Personen festgenommen

Zwei Männer aus Gießen haben offenbar am Dienstagmittag versucht, in ein Wohnhaus in der Marburger Straße einzudringen. Die Täter hatten offenbar vergeblich versucht, ein Fenster mit einem Holzstab aufzubrechen. Eine Zeugin hatte dies beobachtet und die Polizei verständigt. Eine Streife konnte die mutmaßlichen Täter wenig später festnehmen. Beide Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Im Verlauf des vergangenen Montags ereignete sich auf dem Zweiradparkplatz eines Schnellrestaurants in der Neuen Bäue eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen ein Motorrad der Marke Honda und beschädigte den linken, hinteren Blinker und den linken Koffer. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, meldet sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Grünberg: Navi entwendet

In der Waldstraße in Göbelnrod haben Unbekannte ein Navi der Markte TomTom entwendet. Die Unbekannten hatten einen dort abgestellten 1er BMW geöffnet und das mobile Navigationsgerät aus dem handschuhfach entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: In Beifahrertür eingestochen

Das Beifahrerschloss haben Unbekannte an einem Citroen in der Nacht zum Dienstag beschädigt, um in den Innenraum zu kommen. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug, ohne etwas zu entwenden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Taschendiebe auf dem Seltersweg unterwegs

Während ihres Einkaufbummels wurde eine 19 - Jährige am Dienstagnachmittag im Bereich der Einkaufsstraße Seltersweg bestohlen. Unbekannte hatten in die Umhängetasche der jungen Frau gegriffen und die Geldbörse entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Fenster aufgebrochen

Erst im zweiten Versuch kamen Einbrecher am Dienstag, zwischen 14,45 und 18.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Ruttershäuser Straße in Odenhausen. Die Unbekannten hatten zunächst vergeblich an einem Fenster gehebelt. Nachdem das zweite fenster aufgebrochen wurde, durchsuchten die Täter mehrere Zimmer. Ohne Beute flüchteten sie. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Hungen: Gegen Verkehrsinsel gekracht und weggefahren

Ein unbekanntes Fahrzeug kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit am Dienstag, gegen 05.50 Uhr, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen auf einer dortigen Verkehrsinsel aufgestellte Verkehrszeichen. Das gesuchte Fahrzeug war auf der Bundesstraße B 457 von Lich nach Hungen unterwegs und beschädigte den Pfosten und Kreisverkehr der Insel bei Hungen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Grünberg.

Reiskirchen: Unfallflucht bei Hattenrod

Auf der Strecke von Lich nach Hattenrod kamen einem 57 - jährigem Golf-Fahrer am Dienstag, gegen 07.00 Uhr, zwei Autos entgegen. Mit dem vorderen der beiden Fahrzeuge kam es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

