POL-FD: Baggerdiebe - Einbruch - Mülltonnenbrand

Fulda (ots) - Radbagger gestohlen

Kalbach - In der Mottener Straße in Uttrichshausen stahlen Diebe im Zeitraum vom Freitag bis Montag (6.-9.10.) einen Radbagger der Marke TEREX 7 Tonnen mitsamt Baggerlöffel, Schaufel und einen Hydraulikhammer. Die Arbeitsmaschine einer Baufirma war neben anderen Baumaschinen gegenüber der Zufahrt einer Fertighausfirma abgestellt. Zum Abtransport müssen die Täter einen Tieflader verwendet haben. Der Schaden beträgt etwa 64.000 Euro.

Einbrecher in Wohnhaus

Fulda - Während der Abwesenheit der Bewohner brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Wasserkuppenstraße ein. Am Montagvormittag (9.10.), zwischen 08.15 Uhr und 12.30 Uhr, hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in die Innenräume. Auf ihrer Suche nach Beute fielen ihnen Schmuck, Bargeld, eine Digitalkamera und ein Tablet in die Hände. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Altpapiertonne angezündet

Fulda - Eine Mülltonne mit Altpapier zündeten Unbekannte am frühen Montagmorgen (9.10.) im Gallasiniring an. Die Tonne war abholbereit vor dem Gebäude der Volkshochschule abgestellt, als der Hausmeister gegen 05.30 Uhr den Feuerschein bemerkte. Seinem schnellen Einschreiten ist es zu verdanken, dass ein Ausbreiten des Feuers verhindert wurde und somit kein größerer Brandschaden entstand. Die Tonne selbst wurde durch den geschmolzenen Kunststoff beschädigt, die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

