POL-FD: Aktuell im Landkreis Fulda!! Enkeltrickbetrüger am Telefon

Fulda (ots) - Fulda - Eine aktuelle Warnmeldung der Polizei! Im Landkreis Fulda sind am heutigen Dienstag (8.8.) vermehrt Telefonbetrüger unterwegs. Quer durch den Landkreis haben sich bislang sechs Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Dabei wechseln die Täter ständig ihre Masche: Von den vermeintlichen Enkeln oder Verwandten in einer aktuellen finanziellen Notlage, treten sie auch als falsche Polizeibeamte auf. Hier gaukeln sie ihren Opfern vor, dass sie Geld und Wertgegenstände vor angeblichen Dieben schützen wollen. Bitte gehen Sie auf keine Forderungen ein! Informieren Sie Personen ihres Vertrauens und rufen Sie umgehend bei der Polizei an. Nach bisherigen Erkenntnissen ist heute noch kein Schadensfall bekannt geworden.

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell