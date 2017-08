POL-FD: Sachbeschädigung - Eigentumsdelikte

Fulda (ots) - Parkendes Auto beschädigt

Fulda - In der Sturmiusstraße beschädigte am Samstag (5.8.), gegen 20.00 Uhr, ein bislang unbekannter Mann ein parkendes Auto. Er sprang zunächst auf die Motorhaube und lief dann über das Fahrzeug hinweg. Dadurch blieben Dellen und Kratzer am Fahrzeug zurück. Der Unbekannte war etwa 190 Zentimeter groß, breitschultrig, hatte fast eine Glatze, der noch vorhandene spärliche Haarwuchs war dunkel und sehr kurz rasiert. Bekleidet war er mit einem Muskelshirt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Fahrrad gestohlen

Fulda - In der Oberglogauer Straße stahlen Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag (6./7.8.) zwei Fahrräder. Die Mountainbikes der Marken Red Bull und Stratos waren in einer offen stehenden Garage abgestellt. Die Diebe müssen sich durch die Sackgasse dem Grundstück angenähert haben und auch auf dem gleichen Weg wieder verschwunden sein. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Einbrecher im Reisebüro

Künzell - Am vergangenen Wochenende (5.-7.8.) brachen Einbrecher in ein Reisebüro in der Keuloser Straße ein. Sie brachen die Eingangstür auf und durchsuchten die Innenräume. Aus einer Geldkassette stahlen sie das Wechselgeld und nahmen auch weiteres vorgefundenes Bargeld mit. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt. Im gleichen Tatzeitraum war auch in ein Reisebüro am Universitätsplatz eingebrochen worden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ermittelt die Kripo Fulda.

Sachbeschädigung an Gartenhütte

Eiterfeld - Fensterscheiben und Rollos an einer Gartenhütte beschädigten Unbekannte in der Haindorfer Straße in Arzell zwischen dem 15. Juli und Samstag (6.8.). Vermutlich benutzten sie dazu eine Steinschleuder oder eine für den Beschuss mit kleinen Rundkugeln geeignete Waffe oder Gegenstand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Diebe auf Firmengelände

Fulda - In der Nobelstraße im Industriegebiet Fulda-West betraten Unbekannte am vergangenen Wochenende (5.-7.8.) das Betriebsgelände einer Firma. Bei zwei Firmenfahrzeugen bauten sie diverse Teile ab und stahlen diese. Darunter befinden sich eine Beifahrerscheibe, eine Batterie und ein Luftfiltereinsatz sowie ein Auspuff samt Katalysator.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

