POL-FD: Einbruchsversuch und Diebstahl aus Auto / Lagemeldung von Donnerstag, 09. Februar 2017

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch

FULDA - Im Versuchsstadium blieb der Einbruch in eine Wohnung im Schwesternwohnheim des Fuldaer Klinikums in der Buseckstraße. Im Laufe des Mittwochs (08.02.) wollten Unbekannte die Wohnungstür aufhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Geschädigte bemerkte die Hebelspuren gegen 15:30 Uhr am Nachmittag und verständigte die Polizei.

Auto aufgebrochen

FULDA - Aus einem weinroten Pkw der Marke "Hyundai" stahlen Unbekannte am Mittwochnachmittag, gegen 15:00 Uhr, eine Handtasche. Das Auto war in der Buttlarstraße abgestellt. Darin befand sich ein Portemonnaie mit Bargeld, Karten sowie persönlichen Dokumenten. Die Diebe hatten die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen und gelangten so an das Diebesgut, das auf der Rücksitzbank des Autos lag.

