POL-FD: Gestohlenes Fahrrad und Handtasche, beschädigter Pkw, Einbruchsversuch / Lagemeldung von Donnerstag, 02. Februar 2017

Fulda (ots) - Fahrrad gestohlen

FULDA - In der Nacht von Montag (30.01.) auf Dienstag (31.01.) stahlen Unbekannte in der Moselstraße ein Fahrrad. Das dunkelblaue Herren-Cityrad der Marke "Schauff", Modell "Kashmir" war mit einem schwarzen Faltschloss an einer Straßenlaterne abgeschlossen. Die Diebe öffneten das Schloss gewaltsam und nahmen das Rad im Wert von rund 100 Euro mit.

Auto beschädigt

FULDA - Während des vergangenen Montags (30.01.) oder Dienstags (31.01.) beschädigten Unbekannte in der Kurfürstenstraße ein Auto. Die Täter rissen die amtlichen Kennzeichen vorn und hinten aus den Halterungen warfen sie in der Nähe des Autos weg. Außerdem verbogen sie den hinteren Scheibenwischer des grünen Toyota Yaris. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro.

Versuchter Einbruch

FLIEDEN - Ohne Erfolg blieben Einbrecher, die im Laufe des vergangenen Montags (30.01.) in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße "Im Gründchen" einbrechen wollten. Die Täter versuchten an mehreren Stellen, die Terrassentür an der Gebäuderückseite aufzuhebeln und richteten dabei rund 300 Euro Sachschaden an. Es gelang ihnen jedoch nicht die Tür zu öffnen, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen.

Handtasche gestohlen

FULDA - Am frühen Mittwochmorgen (01.02.), gegen 01:15 Uhr, entwendete ein Unbekannter Dieb in einer Gaststätte in der Mühlenstraße eine Handtasche. Darin befanden sich unter anderem diverse Karten, Bargeld und persönliche Dokumente der 26 Jahre alten Geschädigten, die sich zum Tatzeitpunkt als Gast dort aufhielt.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

