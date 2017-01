POL-FD: Aufgebrochene Kleinlaster; Flüchtiger Leergutdieb; Mann von Hunden gebissen / Lagemeldung von Dienstag, 31. Januar 2017

Fulda (ots) - Zwei Kleintransporter aufgebrochen

FULDA - Während des vergangenen Wochenendes schlugen Unbekannte die beiden Seitenscheiben eines Kleintransporters auf, der in der Kohlhäuser Straße abgestellt war. Der Besitzer des weißen Transporters der Marke "Renault" bemerkte den Einbruch in sein Fahrzeug am frühen Montagmorgen (30.01.). Aus dem Fahrzeug entwendeten die Diebe lediglich eine Karte zum bargeldlosen Tanken. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Die Scheiben eines Kleintransporters der Marke "Mercedes Benz", der in der Straße "Am Vierzehnheiligen" abgestellt war, schlugen Unbekannte in der Nacht von Sonntag (29.01.) auf Montag (30.01.) ein. Dabei entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Entwendet wurde aus diesem Fahrzeug nichts.

Mann von Hunden gebissen

KÜNZELL - Während eines Spaziergangs am Samstagnachmittag (28.01.) wurde gegen 13:00 Uhr ein 37 Jahre alter Mann aus Werl von zwei Hunden gebissen. Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau im Bereich des Verkehrsübungsplatzes in Dietershausen unterwegs, als ihm die beiden Hunde, vermutlich "Jack-Russel-Terrier", nicht angeleint entgegenliefen. Die Halterin der Hunde konnte nicht verhindern, dass die beiden Tiere den Mann in die linke Wade bissen. Während des anschließenden Gesprächs versäumten es die Beteiligten, ihre Personalien auszutauschen. Die Polizei versucht nun, die Hundebesitzerin, ausfindig zu machen. Die Frau ist zwischen 40 und 50 Jahren alt und circa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hat schwarz gefärbte lange Haare mit einem pink gefärbten Pony. Neben den beiden Terriern, von denen einer mit dem Namen "Luna" gerufen wurde, hatte die Frau auch noch einen weißen "Zwergspitz" dabei.

Dieb stiehlt Leergut und flüchtet

EICHENZELL - Vom Gelände einer Getränkefirma im Forstweg im Ortsteil Lütterz stahl ein Unbekannter in der Nacht zu Montag (30.01.) vier Kisten mit Leergut. Der Täter war gerade dabei, die Kisten in sein Auto zu laden, als er bemerkte, dass ein Zeuge die Tat beobachtete. Der Mann stieg daraufhin in das Fahrzeug und flüchtete. Der Zeuge beschreibt ihn als circa 20 Jahre alt, hellhäutig, schlank mit dunklen kurzen Haaren und einem auffälligen Seitenscheitel. Er trug eine graue Hose und ein hellblaues Oberteil. Bei dem Auto handelte es sich um einen kleinen dunklen Pkw, vermutlich einen "Dreitürer".

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Christian Stahl Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 - 1011

