POL-FD: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Fulda-Ziegel (Nachtrag zur Erstmeldung von 02.56 Uhr)

Fulda (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in Fulda-Ziegel am frühen Dienstagmorgen wurden der 53-jährige Wohnungsinhaber schwer und ein 50-jähriger Hausbewohner leichtverletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen durch Polizei und Feuerwehr entstand der Brand im Schlafzimmer der Zweizimmerwohnung des 53-Jährigen, der angab im Bett eine Zigarette geraucht zu haben und vermutlich dabei eingeschlafen ist. Der 53-jährige erlitt Brandverletzungen an beiden Armen und im Gesicht und musste ins Klinikum Fulda eingeliefert werden. Die übrigen Hausbewohner konnten sich aufgrund auslösender Rauchmelder in Sicherheit bringen. Der 50-jährige Hausbewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste ebenfalls vorsorglich ins Klinikum Fulda gebracht werden. Die Feuerwehr Fulda hatte den Brand sehr schnell unter Kontrolle.

