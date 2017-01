POL-FD: Diebstahl aus Auto, Wohnungseinbruch, Feuer in Ebersburg-Weyhers / Lagemeldung von Montag, 30. Januar 2017

Fulda (ots) - Handtasche aus Auto gestohlen

FULDA - Auf noch unbekannte Art und Weise öffneten Diebe am Freitagabend (27.01.) einen silbernen Smart "fortwo". Das Auto war zur Tatzeit zwischen 19:00 und 20:20 Uhr in der Maria-Ward-Straße abgestellt. Die Täter erbeuteten eine Handtasche mit einem Mobiltelefon und einer Geldbörse.

Einbrecher am Werk

BAD SALZSCHLIRF - In eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Tannenstraße brachen Unbekannte am Freitagabend (27.01.), gegen 21:30 Uhr, ein. Die Täter hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Räume. Diese durchsuchten sie und stahlen etwas Bargeld, eine Spielekonsole und einen Tablet-PC. Mit der Beute flohen sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Gebäudebrand

EBERSBURG - Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden richtete am Montagvormittag (30.01.) der ein Feuer in der Rhönstraße im Ortsteil Weyhers an. Gegen 09:30 Uhr hatten Anwohner den Brand mehrerer Gebäude bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte kamen mit einem Großaufgebot aus den Ebersburger Ortsteilen sowie den Nachbargemeinden sowie aus der Stadt Fulda zur Brandstelle. Dort fanden die Einsatzkräfte einen Holzschuppen sowie ein daneben stehendes Wohnhaus mit angebauter Scheune in Flammen. Gegen 11:00 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Das Wohnhaus war durch Feuer und Ruß so stark beschädigt worden, dass es wohl nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Besitzer des Schuppens zog sich bei dem Versuch, einige Gegenstände vor den Flammen zu retten, eine Verletzung am Kopf zu, die an Ort und Stelle versorgt werden konnte. Die Fuldaer Kriminalpolizei hat noch am Montag die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen nach ist das Feuer im Bereich des Schuppens ausgebrochen. Die genaue Brandursache steht zur Stunde noch nicht fest. Die Untersuchungen werden am Dienstag fortgesetzt. Dann wird ein Gutachter die Beamten bei ihrer Arbeit unterstützen.

