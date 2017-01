POL-FD: Raubüberfall auf Taxifahrer in Fulda

Fulda (ots) - Am 28.01.2017, um 13.40 Uhr, kam es in Fulda zu einem Überfall auf einen 38-jährigen Taxifahrer. Zwei bislang unbekannte Täter machten am Straßenrand in der Kinzigstraße durch Winken auf sich aufmerksam. Daraufhin hielt der Taxifahrer an um die beiden als Fahrgäste aufzunehmen. Kurz danach wurde der Taxifahrer unter Vorhalt von einem Klappmesser aufgefordert sein Bargeld herauszugeben. Der Taxifahrer kam der Forderung der Täter nach und händigte den beiden ca. 25 Jahre alten Männern einen geringen Bargeldbetrag aus. Die Täter flüchteten aus dem Taxi und konnten zu Fuß unerkannt entkommen.

Beschreibung der Täter: 1. Täter: - männlich - ca. 1,80 groß - blondes Haar, Drei-Tage-Bart - europäisches Aussehen - sprach deutsch ohne Akzent Bekleidung: schwarze Daunenjacke mit Fell, blaue Jeans

2. Täter: - männlich

- ca. 1,70 groß - kräftige Gestalt - dunkle Haare, Drei-Tage-Bart - sprach deutsch ohne Akzent

Bekleidung: grüne Bomberjacke, blaue Jeans, Mütze, rote Schuhe

Wer kann Hinweise auf die unbekannten Täter geben? Wer hat zur tatkritischen Zeit im Bereich der Mainstraße / Kinzigstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei Fulda unter Tel.: 0661 - 105-0

Hubertus Kümpel, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell