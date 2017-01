POL-FD: Widerstand - Einbruch

Fulda (ots) - Polizeibeamte bei Kontrolle beleidigt und erheblichen Widerstand geleistet

Fulda - Bei einer Personenkontrolle am Donnerstagnachmittag (26.1.), gegen 17.15 Uhr, in der Löherstraße, kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen von zwei 23-jährigen Männern aus Gersfeld und Dipperz gegenüber den kontrollierenden Beamten. Zunächst missachteten sie mit überheblichem und arrogantem Gehabe die Anordnungen der Beamten und verweigerten auch die Herausgabe ihrer Personaldokumente. Schließlich gingen sie zu massiven verbalen Beleidigungen auf unterstem Niveau über und einer griff schließlich einen Beamten direkt an, indem er ihn am Kragen seiner Uniformjacke packte und festhielt. Daraufhin wurde er von den beiden Polizisten zu Boden gebracht und gefesselt, wogegen er sich heftig wehrte. Sein Kumpel, der jetzt auch aktiv in das Geschehen ein- und die Beamten angriff, konnte durch eine zweite, zur Unterstützung herbeigeeilte Streife, überwältigt werden. Die beiden Männer wurden anschließend zur Wache gebracht. Da sie deutlich unter Alkoholeinfluss standen, wurden Blutentnahmen durchgeführt und beide danach in der Polizeizelle ausgenüchtert.

Einbrecher in Geschäftsräume

Fulda - In die Geschäftsräume der Stadt Fulda am Bonifatiusplatz brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25./26.1.) ein. Auf bislang unbekanntem Weg verschafften sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Auf ihrer Suche nach Beute fanden sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe und entkamen unbemerkt mit ihrer Beute.

