POL-FD: Aufmerksame Zeugen verhindern mutmaßlichen Diebstahl

Fulda (ots) - Fulda - Aufmerksame Zeugen beobachteten Mittwochnacht (25.01.), um 23:25 Uhr, wie sich zwei unbekannte männliche Personen auf dem Gelände einer Reifenfirma an einem Altreifencontainer in der Habelbergstraße zu schaffen machten und kurz darauf mit einem Fahrzeug davon fuhren. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei, die beiden Tatverdächtigen in ihrem Fahrzeug zu stellen. Allerdings hatten sie kein Diebesgut bei sich. Durch die Aufmerksamkeit der Zeugen konnten aber die vermutlichen Vorbereitungen zu einer Straftat aufgedeckt und ein möglicher Diebstahl verhindert werden. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erwartet die beiden 44 und 29-jährigen Männer aus dem Landkreis Fulda dennoch.

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell