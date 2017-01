POL-FD: Scheibe eingeschlagen - versuchter Straßenraub - Dieb überführt

Fulda (ots) - Auto mit einem Stein beschädigt

Fulda - Unbekannte Täter warfen im Zeitraum von Montag (23.01.) auf Dienstag (24.01.), zwischen 04:00 Uhr und 10:00 Uhr, in der Petersgasse die Heckscheibe eines abgestellten Audi A5 ein. Dadurch entstand ein Loch in der Scheibe, der Stein blieb auf dem Beifahrersitz liegen. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Dieb durch aufmerksame Zeugen überführt

Petersberg - Ein zur Tatzeit unbekannter Mann entwendete am Samstag (21.01.), gegen 17:35 Uhr, ein Smartphone der Marke "Blackberry" aus einem Elektronikmarkt in der Justus-Liebig-Straße. Anschließend flüchtete er in einem roten Mazda. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Diebstahl, prägten sich das Aussehen des Täters ein und notierten die Kennzeichen und den Typ seines Autos. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich jedoch heraus, dass die Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren. Aufgrund der guten Personenbeschreibung und weiterer Ermittlungen konnten die Beamten die Personalien des bereits hinreichend amtsbekannten 43-jährigen, in Fulda wohnhaften Tatverdächtigen, sowie seinen Aufenthaltsort, ermitteln. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sich nicht nur das Diebesgut, sondern auch der Fahrzeugschlüssel und die zur Tatzeit getragene Bekleidung. Ohne die konkreten Angaben und Beobachtungen der Zeugen wäre es fraglich, ob diese Straftaten - falls überhaupt - so schnell hätten aufgeklärt werden können.

Versuchter Straßenraub

Fulda - Ein bislang unbekannter, vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehender Teenager, versuchte am Dienstag (24.01.), um 18:20 Uhr, im Gallasiniring eine 59-jährige Frau zu berauben. Vor der Bäckerei sprach er sein Opfer an und forderte lautstark und drohend ihr Bargeld. Die Frau konnte sich in ihr Auto flüchten und die Türen verriegeln. Bevor sie davonfuhr, schlug der Jugendliche noch mehrmals kräftig auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Er war ca. 16 Jahre alt, ungefär 1,60 Meter groß, von kräftigter Statur und dunkler Bekleidung.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Geschrieben von Praktikant Dominik Roth

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell