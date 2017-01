POL-FD: Einbrecher unterwegs

Fulda (ots) - Einbrecher scheitern an Tür

Eichenzell - Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 18. Januar bis Montag (23.1.) in eine Firma am Eschengrund in Kerzell einzubrechen. Sie hebelten mehrfach an der Zugangstür, verschwanden aber ohne Beute, da es ihnen nicht gelang in die Innenräume einzudringen.

Einbrecher stehlen Wechselgeld

Fulda - In das Büro einer Studentenverbindung am Heinrich-von-Bibra-Platz brachen Diebe am Montagvormittag (23.1.) ein. Sie gelangten über das unverschlossene Treppenhaus in das Gebäude und brachen die verschlossene Zugangstür der Verbindung auf. Auf ihrer Suche nach Beute fanden sie einen geringen Bargeldbetrag in einer Kasse und verschwanden unbemerkt mit ihrer Beute.

Versuchter Einbruch in Hotel

Fulda - Bislang unbekannten Einbrecher gelang es in der Dienstagnacht (24.1.), gegen 03.30 Uhr, die gläserne Schiebetür zu einem Hotel in der Doll aufzuschieben. Als sie weiter vorgehen wollten, lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Beute. Die beiden Täter waren 20-30 Jahre alt, schlank, bekleidet mit heller, bzw. brauner Jacke und einer trug eine weiße Mütze.

