POL-FD: Eigentumsdelikte - Brandstiftung

Fulda (ots) - Autos aufgebrochen

Neuhof - In der Sonntagnacht (22.1.), zwischen 03.00 Uhr und 10.00 Uhr, schlugen Diebe eine Scheibe an einem in der Kapellenstraße in Tiefengruben abgestellten Autos ein. Sie durchsuchten den Innenraum und stahlen aus dem Handschuhfach ein dort deponiertes Navigationssystem der Marke Tom Tom.

Eichenzell - Zwei Autos wurden am Samstag (21.1.), zwischen 13.00 Uhr und 15.40 Uhr, aufgebrochen. Die beiden Fahrzeuge waren in der Fasaneriestraße, in einer Parkbucht am Fasaneriegelände, und Am langen Acker, neben der Spielothek im Rhönhof, abgestellt. Nachdem die Diebe jeweils eine Scheibe an den Fahrzeugen eingeschlagen hatten, erbeuteten sie die in den Innenräumen abgelegten Handtaschen. Eine Handtasche konnte ohne Geldbeutel in der Nähe des Fasaneriegeländes wiedergefunden werden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Toilettenhäuschen angezündet

Eiterfeld - Auf einem Neubaugrundstück in der Straße Oberes Pfaffental zündeten Unbekannte in der Samstagnacht (21.1.), kurz nach Mitternacht, ein mobiles Toilettenhäuschen an. Durch das Feuer wurde das WC völlig zerstört, die Flammen beschädigten ebenfalls eine Betonmischmaschine und die Dämmung einiger Rollladenkästen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Einbruch in Werkshaus

Eiterfeld - In ein Werksgebäude Am Bergwerk in Buchenau, brachen Unbekannte zwischen dem 7. und 14. Januar ein. Mit brachialer Gewalt hebelten sie ein Fenstergitter von der Wand und warfen die Fensterscheibe ein. Danach durchsuchten sie die Innenräume, verschwanden aber ohne etwas zu stehlen. Allerdings brachen sie noch in eine Garage auf dem Grundstück ein und erbeuteten einen Feuerlöscher sowie diverse Arbeitsgerätschaften. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Rabiater Ladendieb

Fulda - Mit rabiater Gewalt verteidigte ein ertappter Ladendieb am Freitag (20.1.), gegen 18.30 Uhr, seine zuvor gestohlene Lederjacke. In einem Kaufhaus in der Rabanusstraße nahm er mehrere Herrenbekleidungsstücke mit in die Umkleidekabine und riss dort die Sicherungsetiketten ab. Eine braune Lederjacke zog er sich über und versuchte das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Als er vom Ladendetektiv angesprochen wurde, ergriff er sofort die Flucht und riss sich mehrmals gewaltsam los, als dieser ihn festhalten wollte. Auf dem Universitätsplatz verlor ihn der Detektiv schließlich aus den Augen. Der Dieb war etwa 40-45 Jahre alt, 175-180 Zentimeter groß und von hellbrauner Hautfarbe. Er sprach Deutsch ohne auffälligen Akzent und war bekleidet einer braunen Basecap, schwarzem Schal, dunklen Jeans und der gestohlenen braunen Lederjacke.

Zigaretten gestohlen

Eichenzell - Bei einem Einbruch in einen Getränkshop in der Fuldaer Straße zwischen Freitagabend (19.1.) und Samstagmorgen (20.1.) erbeuteten die bislang unbekannten Diebe ca. 150 Schachteln Zigaretten verschiedener Marken. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter die Zugangstür aufgehebelt.

Einbruch beim Frisör

Fulda - Ein Frisörsalon in der Rangstraße war das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.1.). Sie hebelten die Zugangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Schließlich stahlen sie das Wechselgeld aus der Registrierkasse und brachen die Sparschweine für die Trinkgelder der Angestellten auf. Der finanzielle Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Gastwirt trifft auf Computerdieb

Großenlüder - Am frühen Samstagmorgen (20.1.), gegen 06.45 Uhr, betrat ein mit einer neonfarbig leuchtenden Warnjacke bekleideter Mann einen Gasthof in Kleinlüder durch den Hintereingang. Eine ihm begegnende Angestellte fragte er nach dem Biomüll und setzte danach seinen Weg in den Innenräumen fort. Wenige Minuten später traf ihn der 50-jährige Eigentümer des Gasthofs und erwischte den "Müllmann" dabei, als dieser gerade mit einem gestohlen Computer verschwinden wollte. Der überraschte Täter stellte den Rechner ab, lief aus dem Gebäude und fuhr mit einem Lastwagen mit Anhänger davon.

