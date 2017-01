POL-FD: Suchmaßnahmen am Aueweiher an Eisbruchstelle

Fulda (ots) - Derzeit finden Suchmaßnahmen von Feuerwehr, DLRG und Polizei am Aueweiher in Fulda statt. Dort waren Fußspuren im Schnee aufgefunden worden, die zu einer Einbruchstelle mitten auf dem Weiher führten. Da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Person in die dort noch relativ dünne Eisdecke eingebrochen ist, sucht die Feuerwehr momentan mit langen Stöcken im Bereich unter dem Eis. Der Einsatz von Tauchern ist vorgesehen.

Bernd Kappius Polizeiführer vom Dienst

