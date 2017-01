POL-FD: Unfall mit vier Leichtverletzten auf der B 27 bei Hünfeld (Nachtrag zur Erstmeldung von 18.07 Uhr)

Fulda (ots) - Wie bereits gemeldet ereignete sich gegen 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 27 in Höhe der Ausfahrt Hünfeld Süd. Ein 82-jähriger Daimler Benz Fahrer aus Petersberg befuhr die B 27 in Fahrtrichtung Burghaun. Dieser benutzte den rechten von zwei Fahrstreifen und versuchte über den linken Fahrstreifen und die Gegenfahrbahn verbotswidrig zu wenden oder die Bundesstraße über die gegenüberliegende Ausfahrt zu verlassen. Hierbei kollidierte dieser mit dem Audi eines 33-jährigen Burghauners. Dadurch wurden beide Fahrzeuge quer über die Fahrbahn geschleudert; der Audi stieß gegen die linke Leitplanke. Beide PKW blieben totalbeschädigt auf der B 27 liegen. Der 82-jährige wurde eingeklemmt und musste von der FFW Hünfeld aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Glücklicherweise wurde dieser, sowie die drei Insassen des Audi alle nur leichtverletzt. In diesem befanden sich neben dem Fahrer noch eine 28-jährige Bad Hersfelderin mit ihrer 3-jährigen Tochter. Die Verletzten wurden von Rettungswagen aus Hünfeld und Fulda in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden über 25.000 Euro. Unter anderem waren 12 Feuerwehrleute der FFW Hünfeld, Rettungswagen aus Hünfeld und Fulda und der Rettungshubschrauber Christoph 28 eingesetzt. Die Bundesstraße war teilweise über eine Stunde lang gesperrt. Gegen den 82-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

(Berichterstatter: Hübscher, PHK - PSt. Hünfeld)

Kling, PHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell