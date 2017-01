POL-FD: Unfall mit drei verletzten Personen auf der B 27 bei Hünfeld

Fulda (ots) - Auf der B 27 bei Hünfeld ereignete sich gegen 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. In Höhe der Anschlussstelle Hünfeld Süd kam es zur Kollision von zwei PKW. Vermutlich wollte der Führer eines PKW verbotswidrig wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem linken Fahrstreifen folgenden PKW. Polizei und Rettungskräfte waren an der Unfallstelle im Einsatz. Nach den ersten Informationen sind die Verletzungen bei allen Unfallbeteiligten glücklicherweise nicht schwerwiegend. Die B 27 war teilweise in beiden Richtungen voll gesperrt.

Kümpel, PvD

