POL-FD: Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Fulda (ots) - Fulda - Am Freitag (20.01.), gegen 00:00 Uhr, kam es in einer Bar in der Löherstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Pfefferspray. Fünf bisher unbekannte Personen wollten sich an einen Tisch setzen, wurden aber darauf hingewiesen, dass die Bar schließt und sie nichts mehr bekommen würden. Daraufhin kam es zu einem Streit, bei dem die Unbekannten Pfefferspray in Richtung der Angestellten der Bar sprühten. Vier Personen wurden dadurch mit Augenreizungen leicht verletzt. Die Täter liefen anschließend die Löherstraße in Richtung Bardostraße weiter und vor einem Imbiss kam es zu einer weiteren Körperverletzung durch versprühtes Pfefferspray gegenüber einem unbeteiligten Mann.

