POL-FD: Ergänzung zu dem VU mit Notarzteinsatzfahrzeug

Fulda (ots) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr das Notarzteinsatzfahrzeug mit eingeschalteten Sondersignalen die Straße "Am Kleegarten". An der Kreuzung mit der Straße "Am Jagdstein" wollte ein anderer Pkw die Straße "Am Kleegarten" queren. Hierbei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Notarzteinsatzfahrzeug. Der Pkw überschlug sich nach dem Zusammenstoß. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und werden derzeit zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Die Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeuges wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Schade, KHK (PvD) des PP Osthessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell