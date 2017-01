POL-FD: AQKTUELL: Entwarnung in Fulda / Verdächtiger Koffer von Experten des Landeskriminalamtes Wiesbaden untersucht / Koffer war mit Elektroschrott und Altkleidern gefüllt

Fulda (ots) - FULDA. Am heutigen Vormittag wurde in der Innenstadt von Fulda ein verdächtiger Koffer am Straßenrand in der Ohmstraße von einem aufmerksamen Bürger der Polizei gemeldet. Zudem war der Koffer mit einer Kette (vermutlich Fahrradkette) an einem Straßenschild angekettet. Somit wurde das Gebiet um die Fundstelle vorsichtshalber von der Polizei abgesperrt. Um 11:57 Uhr kam dann die Entwarnung von den Experten des alarmierten Landeskriminalamtes aus Wiesbaden. Der Koffer war vor Ort von ihnen untersucht und geöffnet worden. Im Koffer befand sich lediglich Elektroschrott und Altkleider. Am heutigen Morgen fand in der Straße eine Sperrmüllsammlung statt. Warum der Koffer an dem Straßenschild angekettet war ist noch nicht bekannt. Der Koffer wurde von der Polizei sichergestellt.

unsere Meldung vom 18.01.2017, 09:48 Uhr

Aktuell - Verdächtiger Gegenstand aufgefunden - Erstmeldung

Fulda - Fulda - In der Ohmstraße wurde heute Morgen, gegen 08.40 Uhr, ein verdächtiger Koffer aufgefunden. Da der Inhalt des Koffers nicht bekannt ist und daher eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei das Gebiet um die Ohmstraße weiträumig abgesperrt. Die umliegenden Gebäude werden vorsorglich geräumt und die weiterer erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.

