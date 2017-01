POL-FD: Eigentumsdelikte

Fulda (ots) - Versuchter Diebstahl aus PKW

Künzell - Am Dienstag (17.01.), zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Fahrertür eines Autos in der Alfons-Schwab-Straße aufzubrechen. Sie ließen jedoch nach mehreren vergeblichen Versuchen von ihrem Vorhaben ab. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Einbruch in Praxis

Fulda - In der Zeit von Montag (16.01.) auf Dienstag (17.01.), zwischen 18:20 Uhr und 09:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Praxis in der Leipziger Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine geringe Summe Münzgeld.

Einbrecher im Büro

Fulda - In der Nacht von Montag (16.01.) auf Dienstag (17.01.), im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 13:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Magdeburger Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist unbekannt.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

