POL-FD: Erfolglose Einbrecher und Farbschmiererei / Lagemeldung von Dienstag, 17. Januar 2017

Fulda (ots) - Einbrecher scheitern

FULDA - Ohne Erfolg blieben Einbrecher bei dem Versuch, in ein Büro in der Wilhelmstraße einzubrechen. Die Täter gelangten am Samstag (14.01.), zwischen 09:15 und 16:00 Uhr, in das Gebäude, das zur Tatzeit wegen einer öffentlichen Veranstaltung geöffnet war. Drinnen begaben sie sich in den zweiten Stock und versuchten dort, die verschlossene Tür zu Büros aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern nicht, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

FULDA - Mit einer rund 3 x 5 Meter großen Farbschmiererei richteten Unbekannte an der Rückwand eines Gebäudes in der Keltenstraße Sachschaden an. Der Tatort ist nur über die Hohenlohestraße erreichbar. Die Täter haben die Schmiererei vermutlich im Laufe des Sonntags (15.01.) angebracht. Die Beseitigung des Schadens dürfte mindestens 150 Euro kosten.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

