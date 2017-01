POL-FD: Raub, Einbrüche und Bedrohung / Lagemeldung von Montag, 16. Januar 2017

Fulda (ots) - Mann im Zug beraubt

BAD SALZSCHLIRF - Im Zug von Fulda nach Lauterbach hat ein Unbekannter am Sonntagabend (15.01.), gegen 19:55 Uhr, einen 40-jährigen Lauterbacher beraubt. Der Geschädigte hatte sein Handy in der Hand gehalten, als der Zug am Bahnhof von Bad Salzschlirf hielt. Der Täter entriss dem Mann in diesem Augenblick das Smartphone der Marke "Apple", "iPhone 5S" und verließ die Bahn. Der Geschädigte sitzt im Rollstuhl und konnte den Räuber nicht weiter verfolgen. Dem Täter gelang die Flucht. Er ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und von athletischer Statur. Der Mann hat eine dunkle Hautfarbe, gelockte schwarze Haare und war mit einer dunklen Jacke und blauer Jeans bekleidet.

Einbrecher scheitern an Bäckereitür

GERSFELD - In der Nacht von Freitag (13.01.) auf Samstag (14.01.) versuchten Unbekannte, in die Filiale einer Bäckerei in der Berliner Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an einer Personal-Eingangstür und versuchte diese so zu öffnen. Dabei hatten sie keinen Erfolg, sodass sie unverrichteter Dinge ihre Tat abbrachen. Es blieb beim Sachschaden von rund 100 Euro.

Kellner-Portemonnaie gestohlen

FULDA - Von der Theke einer Gaststätte in der Straße "Peterstor" stahl ein Unbekannter am Samstagnachmittag (14.01.), gegen 15:00 Uhr, eine Kellnergeldbörse mit rund 120 Euro Bargeld. Zeugen hatten den Mann bei seiner Tat beobachtet und beschreiben ihn als 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 cm groß, schlank mit schwarzen Haaren. Er war mit einem schwarzen Winterparka mit Kapuze, blauer Jeans und schwarzen Turnschuhen der Marke "Nike" bekleidet.

Zwei Autos aufgebrochen

FULDA - Bei zwei in der Boyneburgstraße und in der Wörthstraße geparkten Autos schlugen Unbekannte am Freitag (13.01.), zwischen 07:00 und 13:30 Uhr, die Seitenscheiben ein. Aus dem Innenraum des in der Boyneburgstraße abgestellten schwarzen Mercedes Benz der B-Klasse stahlen sie sodann ein Portemonnaie mit Bargeld, diversen Karten und persönlichen Dokumenten. In der Wörthstraße war ein schwarzer Seat Ibiza das Ziel der Diebe. Hier entwendeten sie eine Handtasche mit Sportbekleidung sowie einen Versandkarton mit Faschingskostümen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 500 Euro.

Süßigkeitenautomat aufgehebelt

FULDA - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hatten es unbekannte Diebe in der Nacht von Donnerstag (12.01.) auf Freitag (13.01.) auf das Kleingeld in einem Süßigkeitenautomaten im Haus der Volkshochschule im Gallasiniring abgesehen. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe an der Gebäuderückseite ein und gelangten so in das Innere. Dort hebelten sie den Automaten auf und stahlen Münzgeld in unbekannter Höhe aus der Geldkassette. Zuletzt war der gleiche Automat am Wochenende zuvor (07. bis 09.01.) das Ziel von Dieben gewesen, wie wir bereits berichteten.

Wohnungseinbrecher ohne Beute

FULDA - In der Zeit vom vergangenen Dienstag (10.01.) bis Freitag (13.01.) brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Wiener Straße ein. Die Täter hebelten ein Terrassenfenster an der Gebäuderückseite auf und gelangten auf diesem Weg in die Räume. Dort durchsuchten sie in mehreren Zimmern Schränke und Kommoden. Sie fanden jedoch offensichtlich kein geeignetes Diebesgut und flüchteten ohne Beute. Es blieb beim Sachschaden von rund 500 Euro.

Unbekannter bedroht Sicherheitsdienst mit Messer

FULDA - Glimpflich endete ein Streit zwischen Sicherheitsmitarbeitern eines Nachtclubs in der Rangstraße und einem Unbekannten am frühen Sonntagmorgen (15.01.), gegen 05:15 Uhr. Der Mann war nach mehreren Streitereien mit anderen Gästen vom Sicherheitspersonal des Clubs verwiesen worden. Wenig später kam er mit einem größeren Messer zurück. Damit bedrohte er die Mitarbeiter. Zwei Zeugen griffen ein und bewegten den Mann dazu, sich vom Club in Richtung des angrenzenden Parkhauses zu entfernen. Der Mann war circa 1,70 Meter groß und etwa 30 bis 35 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Bart. Zur Bekleidung ist bekannt, dass der Mann eine schwarze, leicht glänzende Jacke und eine schwarze Wollmütze trug.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Christian Stahl Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 - 1011

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell