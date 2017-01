POL-FD: Polizeieinsatz in der Kohlhäuser Straße

Fulda (ots) - FULDA - Zu einem Polizeieinsatz kam es am heutigen Freitag (13.01.) gegen 11:20 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in der Kohlhäuser Straße.

Im Zuge eines Sorgerechtsfalles wollte das Fuldaer Jugendamt einen Säugling aus der Obhut des 26-jährigen Vaters in die Obhut der Mutter übergeben. Dies wollte der aus Afghanistan stammende Mann nicht und schloss sich mit seinem Kind in ein Zimmer ein.

Die eingetroffene Polizei konnte gemeinsam mit einer Dolmetscherin auf den Mann einreden, woraufhin der Familienvater freiwillig aus seinem Zimmer kam und das Kind der Mutter übergab. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurde er zur Polizeistation nach Fulda verbracht.

