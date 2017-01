POL-FD: Mehrere Eigentumsdelikte / Lagemeldung von Freitag, 13. Januar 2017

Fulda (ots) - Autoscheibe eingeschlagen

POPPENHAUSEN - In der Nacht von Mittwoch (11.01.) auf Donnerstag (12.01.) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines weißen Ford C-max ein. Das Auto war über Nacht in der Georgstraße geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Geldautomat aufgebrochen - Zeuge vertreibt Täter

FULDA - Am frühen Freitagmorgen (13.01.), gegen 04:30 Uhr, beobachtete der Auslieferungsfahrer einer Bäckerei, wie mehrere Männer sich an einem Geldautomaten in den Kaiserwiesen zu schaffen machten. Als die Männer den Zeugen bemerkten, stiegen sie in ein Auto und flüchteten. Dem Zeugen kam die Sache merkwürdig vor. Er alarmierte daher die Polizei. Die eingetroffene Streife stellte am Einsatzort fest, dass in dem Raum, wo der Automat aufgestellt war, eine Videokamera außer Betrieb gesetzt worden war. Außerdem hatten die unbekannten Täter bereits den Ausgabeschlitten des Automaten aufgehebelt. Offenbar hatten die Männer versucht, an das Bargeld im Inneren zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den flüchtigen Tatverdächtigen um drei Personen, die nicht näher beschrieben werden können. Zur Flucht benutzten sie einen dunklen Kombi-Pkw, möglicherweise einen Ford, mit einem weißen Streifen auf der Motorhaube und dem Dach.

Einbruch in Praxisräume

FULDA - In die Praxisräume eines Hauses in der Sebastianstraße brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (11.01.) auf Donnerstag (12.01.) ein. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie verschiedene Schränke und stahlen etwas Bargeld aus der Kaffeekasse sowie ein Sparschwein. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Einbrecher in Mehrfamilienhaus

FULDA - Am Donnerstag (12.01.), zwischen 09:00 und 16:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße ein. Die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und gelangten so in das Treppenhaus. Von dort aus versuchten sie zunächst erfolglos, die Türen zu einem Geschäft im Erdgeschoss sowie einer Wohnung im dritten Stock aufzuhebeln. Erst im Dachgeschoss gelang es den Einbrechern, zwei Türen zu öffnen. Eine dieser Türen führte zu leer stehenden Räumen, in denen die Täter kein Diebesgut finden konnten. Die andere Tür führt zu einer Wohnung, in der die Einbrecher sämtliche Räume durchsuchten und Schränke durchwühlten. Mit ihrer Beute, einer Playstation, zwei Spiegelreflexkameras samt Objektiven und Ausrüstung im Gesamtwert von rund 800 Euro verließen die Diebe den Tatort wieder. Es entstand außerdem Sachschaden von knapp 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

