POL-FD: Parkverstoß bringt Dealer ins Gefängnis

Fulda (ots) - Fulda - Beamten der Polizeistation Fulda fiel am Mittwoch (11.01.) ein falsch geparkter BMW im Fuldaer Akazienweg auf. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass diese im Dezember 2016 in Fulda gestohlen wurden. Die Kripo übernahm nun die weiteren Ermittlungen und konnte mit Unterstützung einer operativen Einheit wenig später den 26-jährigen Nutzer des Pkw festnehmen. Unter anderem wegen Drogendelikten war der Mann den Beamten bereits hinreichend bekannt und auch an diesem Tag fanden sie bei ihm 95 Gramm Amphetamin, 75 Gramm Haschisch und 2 Gramm Kokain. Erfolgreich, aus Sicht der Ermittler, verlief auch die anschließende Durchsuchung der Wohnung des Mannes, die er mit seiner 21-Jährigen Freundin bewohnt. Hier beschlagnahmten die Rauschgiftfahnder nochmals 212 Gramm Amphetamin, 77 Gramm Marihuana, 30 Gramm Haschisch, 22 Ecstasy-Pillen, 4 g Kokain, einen Schlagring, ein als Scheckkarte getarntes Messer, eine Schreckschusspistole, 39 Schuss Kleinkalibermunition und zwei gestohlene Smartphones.

Neben einem Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz erwarten den 26-Jährigen nun weitere Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Hehlerei. Erst im November 2016 war er vom Landgericht Fulda wegen mehrerer Drogendelikte zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden. Da das Urteil bereits rechtskräftig ist und der Strafantritt unmittelbar bevorstand, wurde er direkt in die Justizvollzugsanstalt Fulda eingeliefert.

Ebenfalls wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten die Ermittler des Rauschgiftkommissariats am Donnerstag (12.01.) auch die Wohnungen eines 26-Jährigen aus Künzell und eines 32-Jährigen aus Ebersburg. In Künzell fanden die Beamten geringe Mengen Marihuana. In Ebersburg wurden 30 g Marihuana, fünf Ecstasy-Pillen und diverses Verpackungsmaterial sichergestellt.

Die sichergestellten Drogen hätten im Straßenverkauf einen Preis von über 5000 Euro erzielen können.

Text: Kripo Fulda

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell