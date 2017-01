POL-FD: Männliche Leiche gefunden - keine Hinweise auf Straftat

Fulda (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Neuhof - Während einer Treibjagd am vergangenen Samstag (7.1.), wurde um die Mittagszeit eine teilweise gefrorene und schneebedeckte männliche Leiche in einem Waldstück bei Hattenhof aufgefunden. Die Ermittlungen zur Todesursache wurden umgehend durch die Kriminalpolizei Fulda aufgenommen. Nach der Obduktion des Leichnams, stehen nun seine Identität und die mutmaßliche Todesursache fest. Es handelt sich um einen 32-jährigen rumänischen Staatsbürger, der seit kurzem in Eichenzell gearbeitet hat. Im Dezember hatte er seine Unterkunft verlassen und war letztmalig am 21. Dezember lebend gesehen worden. Zu seinem Tod dürfte Erfrieren im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholgenuss geführt haben. Hinweise für eine strafbare Handlung haben sich nicht ergeben.

