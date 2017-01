POL-FD: Unfall mit Linienbus bei Schotten (Abschließende Ergänzung zur Erstmeldung von 17.03 Uhr)

Fulda (ots) - Am Mittwoch, 11.01.2017, um 16.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 276 zwischen dem Ortsteil Eschenrod und Schotten zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem SUV, bei dem ein 4-jähriges Kind in dem SUV schwerverletzt wurde. Es wurde in eine Kinderklinik verbracht und ist laut der behandelnden Ärzten außer Lebensgefahr. Zum Unfallhergang ist zu berichten, dass ein Linienbus ("19 Tonner")mit 20 Fahrgästen die B 276 von Eschenrod kommend in nördlicher Richtung Schotten fuhr. In Höhe einer scharfen Linkskurve kam dem Linienbus ein SUV, besetzt mit 5 Personen, entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der winterlichen Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde das im Fond des SUV im Kindersitz sitzende 4-jährige Kind schwer verletzt. Ein 48-jähriger Fahrgast im Bus erlitt leichte Verletzungen, die am Unfallort behandelt werden konnten. Am SUV Audi Q7 entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Am Linienbus entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde zur genauen Klärung der Unfallursache ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden für die weiteren Unfallermittlungen sichergestellt. Die Fahrbahn war an der Unfallstelle für ca. 2 Stunden bis 20.00 Uhr vollgesperrt.

