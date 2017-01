POL-FD: Mehrere Einbrüche / Lagemeldung von Dienstag, 10. Januar 2017

Fulda (ots) - Einbrüche in Getränkemärkte

FULDA / NEUHOF - Durch Aufdrücken der Glasschiebetür verschafften sich unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Frankfurter Straße in Fulda. In der Zeit zwischen Samstagabend (07.01.), nach Geschäftsschluss um 19:30 Uhr, bis Montagmorgen (09.01.), 06:20 Uhr, stahlen die Diebe Zigaretten und Tabak von noch unbekanntem Wert aus Schränken und Regalen im Kassenbereich. An der Tür entstand kein Sachschaden. Ebenfalls einen Getränkemarkt suchten Unbekannte im gleichen Zeitraum im Zollweg in Neuhof heim. Hier versuchten die Täter, die Eingangstür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht und sie ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Es blieb beim Sachschaden von rund 500 Euro.

Einbrecher in Büro

FULDA - Zwischen Freitagabend (06.01.) und Montagfrüh (09.01.) hebelten Einbrecher das Fenster im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Bürogebäudes in der Lindenstraße auf. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere unverschlossene Räume. In einem Büro fanden sie eine Kaffeekasse, aus der sie etwas Kleingeld mitnahmen. Durch ein anderes Fenster in Richtung Rhönstraße verließen die Täter das Objekt und flohen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Automat aufgebrochen

FULDA - Aus einem Süßigkeitenautomaten, der in den Räumen der Volkshochschule im Gallasiniring aufgestellt ist, stahlen Unbekannte in der Zeit von Samstagmorgen (07.01.), 08:00 Uhr, bis Montagmorgen (09.01.), 06:00 Uhr, Bargeld. Die Täter begaben sich in das vermutlich unverschlossene Gebäude und hebelten den Automaten auf. Dabei richteten sie Sachschaden von etwa 500 Euro an.

Teile von Wohnmobil gestohlen

EICHENZELL - Von einem Wohnmobil, das auf einem Privatgrundstück in der Hadamarstraße abgestellt war, stahlen Unbekannte während des Wochenendes die Außenspiegel. Mit dem Diebesgut im Wert von rund 500 Euro flüchteten die Täter anschließend. Anhand von Schuhabdrücken im Schnee ist anzunehmen, dass die Täter über ein Nachbargrundstück zu einem in der Nähe befindlichen öffentlichen Parkplatz gelaufen sind. Dort verliert sich ihre Spur.

