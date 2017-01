POL-FD: Polizei fahndet nach flüchtigem Ladendieb / Medienmitteilung von Dienstag, 10. Januar 2017

Fulda (ots) - Fahndung nach flüchtigem Ladendieb

FULDA - Aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Kreuzbergstraße stahl ein Ladendieb am Montagabend (09.01.), gegen 20:30 Uhr, mehrere Päckchen Zigarettenpapier sowie eine Tüte gebrannter Mandeln. Er steckte das Diebesgut in seine Jackentasche. Als ein Angestellter der Tankstelle den Mann ansprach und zur Rede stellte, verließ der Dieb den Shop und flüchtete mit einem neuwertigen schwarzen Rennrad in Richtung Künzell - Bachrain. Der Angestellte beschreibt den Ladendieb wie folgt: Zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank. Er hatte mitteleuropäisches Aussehen mit Sommersprossen im Gesicht und buschige Augenbrauen. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer zu groß wirkenden Jeanshose und einer schwarzen Mütze bekleidet. Er führte einen Rucksack mit sich und hatte einen Schal um den Hals, der teilweise vor das Gesicht gelegt war.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell