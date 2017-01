POL-FD: Einbrüche - Erpressung

Fulda (ots) - Einbruch in Wohnung

Fulda - Am Sonntag (8.1.) wurde ein in den Tagen zuvor begangener Einbruch in eine Wohnung im Edelzeller Weg entdeckt. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgehebelt und sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Über das mögliche Diebesgut können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Erpressung in den sozialen Netzwerken

Künzell - Ein 27-jähriger Mann hat eine Erpressung infolge der Nutzung eines Kontaktes über die sozialen Netzwerke am Samstag (7.1.) angezeigt. Nachdem er mit einer bislang unbekannten Frau zunächst in verbalem Austausch war, schlug sie ihm einen Live-Chat mit Bildübertragung vor. Dabei legten beide Personen nach und nach ihre Kleidungsstücke ab und nahmen sexuelle Handlungen an sich vor. Unmittelbar nach Beendigung des Chats erhielt der Geschädigte einen Anruf mit der Forderung nach mehreren hundert Euro, ansonsten würde der Clip online gestellt. Da der Geschädigte den Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde das Video tatsächlich online gestellt. Da von der unbekannten Frau nur wenige Kontaktdaten bekannt sind, gestalten sich die polizeilichen Ermittlungen schwierig.

Kinder-Quad gestohlen

Fulda - Aus einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Michael-Henkel-Straße verschwand zwischen Silvester und Freitag, 6. Januar ein Kinderquad, blau mit gelben Streifen, ausgestattet mit einem Rasenmähermotor. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Schuppen aufgebrochen

Burghaun - Unbekannte brachen an den Weihnachtsfeiertagen 2016 in einen Schuppen in Steinbach ein. Sie hebelten die Zugangstür auf und holten eine Gartenfräse heraus. Des Weiteren öffneten sie die Motorhaube eines älteren Traktors. Ohne weiteres Vorgehen verließen sie unbemerkt das Grundstück.

