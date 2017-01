POL-FD: Nachtrag zum Wohnungsbrand in Bad Hersfeld "Weihnachtsbaum fängt Feuer"

Fulda (ots) - Am Freitagabend, 06.01.17, 21:45 Uhr, ist ein Tannenbaum in einer Wohnung in Bad Hersfeld - Stadtteil Johannesberg - Seidelbastweg, in Brand geraten. Hierdurch wurden zwei Bewohner verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 66-jährige Wohnungsinhaberin den Weihnachtsbaum noch einmal mit echten Kerzen bestückt und angezündet. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet der Tannenbaum in Brand. Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen u. die Rettungskräfte alarmieren. Ihren pflegebedürftigen 70-jährigen Ehemann musste sie zurücklassen. Er wurde zunächst von den zuerst eintreffenden Polizeibeamten mit seinem Bett und den angeschlossenen lebenserhaltenden Apparaten aus dem Gefahrenbereich geschoben. Nach dem Eintreffen weiterer Rettungskräften wurde er aus der Wohnung geborgen und anschließend mit der Ehefrau ins Krankenhaus Bad Hersfeld eingeliefert. Beide Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Durch den Brand und die Löschmaßnahmen entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

