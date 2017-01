POL-FD: Wohnungsbrand

Fulda (ots) - (Bad Hersfeld) Soeben wird der Polizei in Bad Hersfeld ein Brand in einer Wohnung in Bad Hersfeld, Stadtteil Johannesberg, Seidelbastweg, gemeldet. Rettungsleitstelle wurde verständigt. Rettungskräfte sind auf der Anfahrt. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Raab, EPHK u. PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen - Fulda (Hünfeld, Hilders), übermittelt durch news aktuell