POL-FD: Ladendieb festgenommen, Diebstahl aus und Sachbeschädigung an Pkw, Einbruch in Büro / Lagemeldung von Freitag, Epiphanias 2017

Fulda (ots) - Betrunkener Ladendieb festgenommen

NEUHOF - Ein gewalttätiger Ladendieb verletzte am Donnerstagmorgen (05.01.), gegen 10:45 Uhr, zwei Angestellte eines Supermarktes in der Hanauer Straße. Der 19 Jahre alte Dieb betrat das Geschäft mit einer schwarzen Sporttasche und steckte dort drei Flaschen Wodka im Wert von fast 120 Euro ein. Anschließend wollte er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Bereits am Abend zuvor hatte der Mann auf die gleiche Art und Weise vier Flaschen Wodka gestohlen und war geflohen. Bei dessen neuerlicher Tat erkannte ein Mitarbeiter des Marktes den Dieb wieder und sprach ihn an. Der Ertappte ließ die Tasche mit seiner Beute sofort fallen und versuchte erneut fliehen. Während der kurzen Verfolgung verletzte sich der Mitarbeiter am Knie. Ein Kollege konnte den Flüchtenden jedoch noch auf dem Parkplatz einholen und festhalten. Mit Tritten und Bissen in den Arm dieses Mannes versuchte der Dieb, doch noch zu entkommen. Das gelang ihm jedoch nicht. Die beiden Angestellten übergaben ihn an eine herbeigerufene Streife des Polizeipostens Neuhof. Die Beamten stellten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Sie nahmen den bereits mehrfach polizeibekannten und wohnsitzlosen Mann mit und führten eine Blutentnahme durch. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen musste der Dieb den Tag bis zu seiner Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der beiden Ladendiebstähle ein.

Kleidungsstücke aus Auto gestohlen

FULDA - Auf unbekannte Art und Weise öffneten Diebe am Donnerstagmittag (05.01.), zwischen 12:40 und 13:40 Uhr, auf dem Parkplatz am Emaillierwerk einen schwarzen Audi. Aus dem Auto stahlen sie eine Einkaufstüte mit insgesamt sieben Kleidungsstücken im Wert von über 100 Euro. Das Diebesgut besteht aus einer Jeanshose, drei Damenoberteilen, zwei Jacken und einem T-Shirt. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Scheiben zerschlagen

FULDA - Die Front- und Heckscheibe eines schwarz-grauen Toyota-SUV beschädigten Unbekannte am Donnerstagabend (05.01.). Das Auto war zur Tatzeit zwischen 19:00 und 20:30 Uhr in der Löherstraße geparkt. In dieser Zeit schlugen die Täter auf die Windschutzscheibe, so dass diese gerissen ist. Außerdem ist die Heckscheibe geborsten und in der Mitte befindet sich ein circa 10 cm großes Loch. Aus dem Auto wurde augenscheinlich nichts gestohlen. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro.

Einbrecher in Büroräume

FULDA - Aus Büroräumen in der Magdeburger Straße stahlen Unbekannte Diebe in der Nacht von Mittwoch (04.01.) auf Donnerstag (05.01.) etwas Bargeld. Die Täter hebelten ein Fenster im Untergeschoss des Hauses auf und gelangten so in die Büros. Dort durchsuchten sie die Räume und fanden in verschiedenen Kassen geringe Kleingeldbeträge. Anschließend ergriffen die Einbrecher die Flucht. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei

